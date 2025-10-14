Martes, octubre 14, 2025
CLCET recibirá subsidios de la STPS por 6.4 mdp para atender tres proyectos: Badillo

José Carlos Avendaño

El Centro Local de Conciliación del Estado de Tlaxcala (CLCET) recibirá un subsidio de 6 millones 484 mil 504.6 pesos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), a efecto de adecuar un inmueble en Apizaco donde abrirá una oficina el próximo año y adquirir mobiliario y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para ese espacio y las instalaciones de Tlaxcala capital.

Esta información fue dada a conocer por el director del CLCET, José Badillo Montiel, quien especificó que Tlaxcala es uno de los seis estados de la República mexicana que tuvo éxito en la presentación de proyectos ante la Unidad de Enlace de la STPS para poder bajar subsidio federal.

“Estoy contento porque de todos los estados solamente seis lograron concretar sus proyectos y el 9 de junio de 2025 se notificó la opinión de factibilidad del primer proyecto que se refiere a construcción adecuación y adaptación del inmueble que se adquirió para el Centro de Conciliación con sede en Apizaco”, detalló.

Badillo indicó que el inmueble ya es propiedad del CLCET y se logró un subsidio de 3 millones 359 mil 70.58 pesos para su remodelación y “ya estamos trabajando con la Secretaría de Infraestructura y Oficialía Mayor de Gobierno para que se pueda licitar una empresa se haga cargo de la remodelación del inmueble, a fin de abrir la segunda sede del Centro de Conciliación el próximo año”.

Refirió que la apertura de una oficina en Apizaco es resultado de un estudio que se hizo sobre la necesidad de acercar los servicios a la zona centro del estado, pues “sabemos que hay municipios como Huamantla, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, Terrenate,  Emiliano Zapata, Tlaxco, Calpulalpan y Tetla de la Solidaridad, por citar algunos, que tienen como punto de contacto a Apizaco”.

Aseguró que será de mucha ayuda para los trabajadores de esas demarcaciones acercar los servicios del CLCET a la ciudad de Apizaco.

En tanto, el 12 de agosto de 2025 la Unidad de Enlace de la STPS notificó que el segundo proyecto es factible y por ello se aprobó para adquirir mobiliario con un monto de un millón 728 mil72.88 pesos para ambas sedes y TIC’s por un millón 397 mil 361.14 pesos.

“Con ello se adquirirá mobiliario y se contarán con los medios tecnológicos requeridos para poner en marcha la sede de Apizaco y hacer la sustitución del equipo de cómputo que ya esté obsoleto de esta institución, recordemos que ya son cuatro años de trabajo y el equipo de cómputo por la carga de trabajo que tenemos ya empieza a ser deficiente”.

Puntualizó que todo esto se concretará al iniciar 2026 con lo cual “esperamos poder trabajar con el doble de intensidad para extender los servicios de los centros de conciliación a los lugares donde se requiera”.

