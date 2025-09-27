Sábado, septiembre 27, 2025
Clausuran el taller "Muralismo para el Bienestar" en SPM

La Redacción

Con la presentación del mural “No olvidemos nuestras raíces” elaborado por personas con discapacidad motriz e intelectual, la Secretaría de Bienestar clausuró en San Pablo del Monte el taller “Muralismo para el Bienestar”, iniciativa que busca generar espacios de participación y expresión para este sector.

En el Parque Inclusivo de San Pablo del Monte, la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, explicó que el proyecto impulsado por la administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros tiene el objetivo de potenciar talentos creativos, promover la integración social y mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.

Espinosa de los Monteros detalló que los Parques Inclusivos para el Bienestar, instalados en cinco municipios, hacen posible que personas con discapacidad convivan, socialicen y desarrollen sus habilidades.

Durante varias semanas, los participantes aprendieron técnicas de pintura y muralismo para desarrollar su propuesta, resultado del acompañamiento de Karla Isabel Molina Hernández, integrante del colectivo “Cultura de Fandango en Fandango”, quien compartió con los asistentes detalles sobre el proceso creativo que dio forma al mural.

Por su parte, la secretaria de Bienestar, María Estela Álvarez Corona, recordó que, como parte del respaldo a personas con discapacidad, Tlaxcala logró la universalidad de la pensión para este sector, que se complementa con la entrega de ayudas funcionales para mejorar su calidad de vida.

Al evento asistieron la presidenta municipal de San Pablo del Monte, Ana Lucía Arce Luna; representantes de la Secretaría de Cultura del estado, y beneficiarias del programa “Bienestar para tu Nutrición”.

