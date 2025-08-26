Clausura Sedif talleres de capacitación en beneficio de personas con discapacidad y adultos mayores

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), llevó a cabo la entrega de constancias y la clausura de seis talleres en el Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad (Cecapdif) en beneficio de 75 tlaxcaltecas.

La presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar destacó que el Cecapdif se ha convertido en la casa de la inclusión, donde se impulsa la vida independiente de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.

Espinosa de los Monteros Cuéllar subrayó que los talleres que se imparten son oportunidades para crecer, descubrir nuevas habilidades, abrir caminos hacia el emprendimiento y fortalecer la autonomía de quienes día a día demuestran que no existen límites cuando hay voluntad.

“Estos programas reafirman que en Tlaxcala se trabaja para construir una sociedad incluyente, que reconoce y potencia las capacidades de todas y todos, sin importar la edad o condición”, afirmó.

Asimismo, reconoció la colaboración del Icatlax, cuyas instructoras e instructores comparten sus conocimientos con sensibilidad y compromiso, sumándose con profesionalismo y visión a esta tarea de transformación.

Las y los alumnos concluyeron satisfactoriamente talleres de masaje holístico, instalación y reparación del sistema eléctrico doméstico, pintado de cerámica, repostería, sistema braille y tallado en madera, con el objetivo de adquirir herramientas que les permitan impulsar su desarrollo personal, emprender proyectos productivos y fortalecer su independencia económica.

A la clausura de talleres asistieron la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar y el director general del Icatlax, Juan Javier Potrero Tizamitl.

De esta manera, el Sedif refrenda su compromiso de brindar espacios de formación que contribuyan al desarrollo integral de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, impulsando un Tlaxcala más incluyente y solidario.