Martes, agosto 26, 2025
NoticiasEstado

Clausura Sedif talleres de capacitación en beneficio de personas con discapacidad y adultos mayores

La Redacción

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif), en coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala (Icatlax), llevó a cabo la entrega de constancias y la clausura de seis talleres en el Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad (Cecapdif) en beneficio de 75 tlaxcaltecas.

- Anuncio -

La presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar destacó que el Cecapdif se ha convertido en la casa de la inclusión, donde se impulsa la vida independiente de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores.

Espinosa de los Monteros Cuéllar subrayó que los talleres que se imparten son oportunidades para crecer, descubrir nuevas habilidades, abrir caminos hacia el emprendimiento y fortalecer la autonomía de quienes día a día demuestran que no existen límites cuando hay voluntad.

“Estos programas reafirman que en Tlaxcala se trabaja para construir una sociedad incluyente, que reconoce y potencia las capacidades de todas y todos, sin importar la edad o condición”, afirmó.

- Advertisement -

Asimismo, reconoció la colaboración del Icatlax, cuyas instructoras e instructores comparten sus conocimientos con sensibilidad y compromiso, sumándose con profesionalismo y visión a esta tarea de transformación.

Las y los alumnos concluyeron satisfactoriamente talleres de masaje holístico, instalación y reparación del sistema eléctrico doméstico, pintado de cerámica, repostería, sistema braille y tallado en madera, con el objetivo de adquirir herramientas que les permitan impulsar su desarrollo personal, emprender proyectos productivos y fortalecer su independencia económica.

A la clausura de talleres asistieron la presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar y el director general del Icatlax, Juan Javier Potrero Tizamitl.

- Advertisement -

De esta manera, el Sedif refrenda su compromiso de brindar espacios de formación que contribuyan al desarrollo integral de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores, impulsando un Tlaxcala más incluyente y solidario.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sin ingreso económico más de 700 mil mujeres en Puebla por estar sometidas a esquema de ser amas de casa

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En Puebla hay 733 mil personas, predominantemente mujeres, sin ingreso económico y sin posibilidad de empleo por estar sometidas todavía a un esquema de...

Consolida UATx su tarea de formar a divulgadores de la ciencia

La Redacción -
El Centro Tlaxcala Biología de la Conducta (CTBC) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) fue sede del taller “Creando vínculos entre la ciencia...

Reconocen a 21 artesanos en el 31º Concurso Estatal de Madera Tallada Tlaxcala 2025

Dania Corona Muñoz -
Este martes se realizó la premiación del 31º Concurso Estatal de Madera Tallada Tlaxcala 2025, en la que se reconoció a 21 creadores de...

Más noticias

Retiro de visa de EU a ministro de Justicia de Brasil fue “irresponsable”: Lula

La Jornada -
Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el gobierno estadounidense revocó la visa del ministro de Justicia, Ricardo...

Comunitarios en Guerrero se levantan en armas contra cártel de ‘Los Ardillos’

La Jornada -
Chilpancingo, Gro., Habitantes de 85 comunidades mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, se levantaron en armas...

Condena la Presidenta “intervención” de EU contra Venezuela

La Jornada -
Ciudad de México. Ante la embestida de Estados Unidos contra Venezuela, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que México “nunca va a estar a...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025