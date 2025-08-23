Clausura Sedif el curso de verano “La Ciudad de las y los Niños”

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) clausuró el curso de verano “La Ciudad de las y los Niños”, que durante dos semanas recibió a más de 600 infantes tlaxcaltecas, quienes disfrutaron de actividades deportivas, recreativas, culturales y de aprendizaje, en un ambiente seguro y de sana convivencia.

En esta edición, participaron 19 dependencias del Gobierno del Estado, que organizaron talleres y dinámicas para fomentar la creatividad, los valores y la formación integral de la niñez.

Durante la ceremonia de clausura, la presidenta honorífica del Sedif, Mariana Espinosa de los Monteros Cuéllar, destacó que el trabajo interinstitucional permitió consolidar un espacio en el que niñas y niños pudieron imaginar, crear y descubrir nuevas habilidades.

Espinosa de los Monteros convivió con las y los participantes, quienes compartieron sus sueños de convertirse en policías, médicos, veterinarios e incluso gobernadores.

“La niñez tlaxcalteca debe saber que puede llegar a ser lo que se proponga. Este curso busca motivarlos y darles herramientas para alcanzar sus metas”, expresó.

Acompañada de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, y del secretario del Trabajo y Competitividad, Noé Altamirano Islas, Espinosa de los Monteros Cuéllar entregó reconocimientos a las dependencias participantes y a los monitores que apoyaron en la organización de las actividades.

Con la clausura de este curso, el Sedif refrenda el compromiso de impulsar acciones que transformen la vida de la niñez tlaxcalteca, garantizando espacios de sano esparcimiento, seguridad y desarrollo integral.