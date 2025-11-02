Domingo, noviembre 2, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Clausura ayuntamiento de Tlaxcala curso de elaboración de catrinas e impulsa el talento de las mujeres

La Redacción

Como parte de las acciones respaldadas por el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, para fortalecer el talento femenino, este fin de semana se clausuró el curso de elaboración de catrinas con papel maché.

A través del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) se llevó a cabo este curso que tuvo por objetivo brindar herramientas prácticas a las participantes para desarrollar su creatividad, adquirir nuevas competencias manuales y, en su caso, generar ingresos propios.

Esta actividad forma parte de una estrategia integral diseñada e impulsada por la administración de Alfonso Sánchez García para crear condiciones de crecimiento económico y personal para las mujeres del municipio.

La directora del IMM, Lizbeth Briones Sánchez, reconoció el entusiasmo y dedicación de las asistentes, y subrayó la importancia de seguir fortaleciendo el empoderamiento integral de las mujeres desde la capacitación, la sororidad y la creación de redes de apoyo.

Asimismo, reafirmó el compromiso del presidente Alfonso Sánchez García para seguir respaldando, a través del Instituto, programas y servicios que promuevan la autonomía, la participación y el bienestar de las tlaxcaltecas.

Durante la exposición final, las usuarias presentaron sus obras elaboradas con diversas técnicas de papel maché, lo que refleja en cada creación su talento, empeño y sensibilidad artística.

