Atender al mayor número de estudiantes con clases en línea, reto de docentes del Cecyte-Emsad: Ramos

El principal reto que enfrentará el personal catedrático del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y de los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) para el próximo semestre, es lograr atender a través de los medios digitales y tecnológicos y clases en línea al mayor número de alumnas y alumnos para garantizar su proceso de enseñanza-aprendizaje.

Así lo advirtió el secretario general del sindicato de trabajadores del Cecyte-Emsad, Zenón Ramos Castillo, quien recordó que en el periodo escolar que concluyó en julio pasado, las y los docentes no pudieron contactarse con el 30 por ciento de sus alumnas y alumnas –de una matrícula inscrita de alrededor de 17 mil estudiantes– para la impartición de clases virtuales, modalidad que se implementó por la pandemia de Covid-19.

“En el caso nuestro, hay muchos alumnos que no tienen los recursos para acceder a internet, maestros me han comentado que no han podido establecer contacto con el 30 por ciento de sus estudiantes”, expuso en ese momento.



En entrevista vía telefónica, el líder sindical informó que si bien Tlaxcala se encuentra en semáforo amarillo, que indica “riesgo moderado” de contagios del nuevo coronavirus, la Dirección General de ambos subsistemas le informó que el semestre que iniciará el próximo 21 de septiembre se desarrollará bajo la modalidad de educación a distancia.

“El semestre va a iniciar con la educación virtual o remota, y a través de utilizar los medios adecuados para que los alumnos vayan desarrollando sus competencias, como Cloud”, abundó, tras considerar que el principal reto que tiene enfrente el personal catedrático “es que nosotros podamos tener una cobertura mayor y que no tengamos ese promedio de 30 por ciento, sino que sea mucho menor, pues ningún alumno se puede quedar fuera”.

Para lograr ese propósito, Ramos Castillo dio a conocer que en estos momentos, alrededor de 400 docentes adscritos a los 30 planteles Cecyte y 27 Emsad participan en un diplomado impartido por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) sobre herramientas digitales y tecnológicas, en coordinación con la Dirección General de esos subsistemas.

“Actualmente se están preparando a los docentes con un diplomado para desarrollar las competencias virtuales y que tengan un conocimiento más profundo de los instrumentos desde el punto de vista metodológico, pero también los instrumentos digitales necesarios para propiciar el aprendizaje de los alumnos”.

Ramos Castillo consideró que las autoridades estatales deben tomar en cuenta diversos aspectos para decidir el retorno de estudiantes y personal a las aulas, pues si bien “entiendo que está cambiando el semáforo epidemiológico, pero la educación es muy sensible y no podemos nosotros en color amarillo pretender que regresemos a clases presenciales, no. En este momento estamos previendo la educación sea toda a distancia. Ya quedó establecido así y ya estamos preparándonos para el día 21 de septiembre iniciar con clases a distancia, no presencial, utilizando las herramientas tecnológicas”.