Entre críticas contra clases distancia, inicia ciclo 2020-2021; garantizado, el derecho a la educación: SEPE

Con visiones y perspectivas distintas por parte de autoridades del sector y representantes del magisterio disidente, mañana lunes inicia un nuevo ciclo escolar en el que, derivado de la pandemia de Covid-19, poco más de 280 mil alumnos de educación básica no verán en su primer día de clases a su docente ni a sus compañeros de aula, sino a un televisor.

Visiones y perspectivas distintas, pues mientras que el titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez, los preparativos del ciclo escolar realizados garantizan el cumplimiento de los objetivos académicos, para la vocera del Consejo Central de Lucha (CCL), Isabel Vázquez Espejel, la modalidad de educación a distancia impuesta terminará en un fracaso, pues las autoridades nunca proporcionaron a las y los docentes las herramientas y los recursos necesarios para lograr las metas planteadas.

Mañana lunes, poco más de 281 mil alumnas y alumnos de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria iniciarán sus actividades académicas correspondientes al ciclo escolar 2020-2021, mismas que serán coordinadas vía remota desde sus hogares por 23 mil 392 docentes.

El periodo lectivo comenzará sin una de sus herramientas principales como son los libros de texto gratuito, pues hasta el pasado viernes, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) aún no enviaba a la entidad el 32 por ciento del un millón 847 mil 958 ejemplares que deben ser distribuidos entre la matrícula estudiantil para ese periodo.

Además, la vocera del CCL –agrupación incorporada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)—aseguró que desconocen si los cuadernillos que recibieron para planear sus clases coincidirán con la programación de contenidos educativos que serán transmitidos por cadenas televisoras nacionales, incluso, afirmó que tampoco se les ha informado sobre los horarios de esos programas.

Ante ello, Vázquez Espejel reveló que docentes simpatizantes del magisterio disidente no harán uso de la televisión como eje para la impartición de clases, sino que implementarán sus mismas estrategias para garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus alumnos. Estas acciones, abundó, se aplicarán sobre todo entre la matrícula estudiantil cuyas familias son de escasos recursos y no cuentan con televisores ni otros medios tecnológicos o digitales para seguir las actividades académicas.

Asimismo, cuestionó que el gobierno del estado no les haya proporcionado equipos de cómputo o les apoye con el pago del servicio de internet para atender a los alumnos, sino que los docentes deben cubrir esos gastos con sus propios recursos.

No obstante, el titular de la SEPE afirmó que las actividades realizadas para preparar el inicio del ciclo escolar han sido las pertinentes y suficientes para lograr los objetivos educativos planteados, además de que ya se informó a las y los docentes de los horarios y cómo operarán las programaciones de televisión.

Consideró que para la Secretaría y para la comunidad educativa en general, las condiciones en las que iniciarán las clases “son un verdadero desafío, pero al mismo tiempo una extraordinaria oportunidad para poder garantizar, primero, el derecho a la educación de las niñas y los niños, las adolescentes y los adolescentes y jóvenes tlaxcaltecas y, paralelamente, cuidar la salud y la vida de la comunidad educativa, donde están las maestras, los maestros, los padres de familia, los estudiantes y el personal de apoyo y asistencia”.

Para poder llegar a esto, abundó, se realizaron varias acciones que tienen que ver con capacitación al personal para que pueda conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje con los recursos televisivos, radiofónicos y digitales, “todos ellos girando alrededor de los contenidos de los libros de texto gratuito y dirigidos y centrados al aprendizaje de los alumnos”.

Pero, atajó, hay que acotar que hay autonomía de los propios trabajadores de la educación para que diseñen trajes a la medida en función de los contextos que viven cada uno de sus alumnos, porque son económica y sociales diferentes, “entonces ahí operan la autonomía y la rectoría de la educación que tiene cada uno de los docentes, porque si los tratáramos de ajustar a una camisa de fuerza, entonces la educación a distancia probablemente no funcionaría.

Indicó que la capacitación al personal abarcó distintos temas como la “Estrategia de educación a distancia, transformación e innovación para México. Propuesta integral frente al Covid-19” y “Horizontes: colaboración y autonomía para aprender mejor”; mientras que en los consejos técnicos escolares, los docentes intercambiaron opiniones y se pusieron de acuerdo para el regreso a clases y preparar la escuela para cuidarse unos a otros; además, se les proporcionó el curso “Orientaciones pedagógicas para el inicio del ciclo escolar 2020-2021”.

“En el consejo técnico también fue para aportar elementos que ayuden a organizar el trabajo pedagógico y brindar un acompañamiento para al aprendizaje de los alumnos en casa con la estrategia de “Aprende en casa II” y también se les proporcionó información de los horarios y sistema de las barras programáticas para que los docentes sepan cuando se trasmiten y les permita bridar una orientación más eficaz a sus alumnas y alumnos y padres de familia”.

De acuerdo con Domínguez Ordóñez, hasta el pasado 21 de agosto, que concluyó el primer periodo de inscripción y reinscripción al ciclo escolar 2020-2021, se alcanzó el 99 por ciento de cobertura, y el uno por ciento restante podrá realizar el trámite a partir de mañana lunes y hasta el 11 de septiembre próximo.

Respecto del retraso en la distribución de libros de texto gratuito, recordó que la Conaliteg aún no ha enviado a la entidad el material correspondiente al nivel de primaria, educación inicial, y para el subsistema de telesecundaria, de ahí que no ha sido posible trasladar los ejemplares a los planteles para que sean entregados a las y los alumnos.

Pero, “ya tenemos armado un operativo logístico para que, en cuanto tengamos la totalidad de los libros, de inmediato se haga llegar a todas las niñas y los niños, como debiera de ser porque los libros son la herramienta fundamental, más que la televisión, para la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy insistiendo ante la Conaliteg para que envíen el material faltante, pero quiero aclarar que el retraso no es una situación única de Tlaxcala, sino así está todo el país”.

Adelantó que junto con los libros de texto gratuito, también se entregarán los paquetes de útiles escolares que otorga el gobierno del estado en apoyo a la economía familiar

Domínguez Ordóñez descartó que la falta de libros de texto gratuito afecte el inicio de las clases, pues indicó que las dos o tres primeras semanas del periodo lectivo serán para un repaso de los contenidos del periodo lectivo pasado; “nos va a servir como un diagnóstico de cómo están los alumnos y, paralelamente, ver sus fortalezas y debilidades y de ahí repasar donde no están bien”.

El funcionario descartó la posibilidad de que la SEPE apoye a los docentes con la entrega de equipos de cómputo o para pagar el servicio de internet, pues “hasta el momento, no tenemos contemplado ningún recurso adicional porque los presupuestos están definidos ya desde el ejercicio fiscal anterior, es decir, planeados para que se ejerzan en este periodo. No viene contemplado ningún presupuesto para entrega de computadoras o pago de internet a los docentes”.

Para Domínguez Ordóñez, “sin duda, está garantizado el cumplimiento de los objetivos en este ciclo escolar, y es un verdadero desafío, pero también una gran oportunidad para estar a la altura del reto como siempre lo han estado las maestras y los maestros. Hemos contado con la buena voluntad de toda la estructura educativa y de los propios dirigentes sindicales del magisterio. Todos estamos coadyuvando, anteponiendo la vocación de servicio ante esta situación.

Hay, sostuvo, plena disponibilidad de maestras y maestros para lograr los fines educativos y para que no se no se interrumpa el derecho a la educación de las niñas y los niños”.

En este tenor, indicó que está haciendo todo lo necesario para que todas las niñas y los niños tengan maestros desde el inicio del ciclo escolar, “y donde por alguna razón falte uno, lo vamos a atender de manera inmediata, pues siempre en el comienzo de las clases en alguno y otro plantel faltaban docentes ¡imagínate!, si esto llegara a suceder en este escenario de pandemia, donde los alumnos estén listos para recibir sus clases y no tengan maestro. Estamos checando para garantizar que todas las alumnas y los alumnos tengan su docente”.

Por su parte, Isabel Vázquez Espejel, vocera CCL, expuso que como CNTE rechazan esta nueva modalidad de educación a distancia, pero sobre todo en la forma como la SEPE quiere llevarla a cabo, pues “da opciones, pero pone como eje principal que los alumnos utilicen la televisión, pero los mismos padres de familia se preguntan qué harán si tienen más de dos hijos y cuentan con un solo móvil o un televisor”.

Reveló que de acuerdo con información que le proporcionan directores y docentes de planteles, falta por inscribir o reinscribirse el 20 por ciento de la matrícula, por lo que no descartó que se trate de deserción escolar como resultado de la pandemia de Covid-19.

Pese a haber tenido la experiencia del cierre del ciclo escolar pasado que también fue a distancia, criticó que “las autoridades no planearon y organizaron para subsanar las deficiencias, incluso en cuanto a los materiales que se nos proporcionaron, pues hasta la fecha no sabemos si van a coincidir con la programación que trasmita en la televisión, de la cual tampoco no tenemos ninguna información, nos la van dando a cuenta gotas.

“Son situaciones que realmente, nos ponen en predicación, nos preguntamos en qué nos orientamos, pues tampoco han llegado los libros de texto a los alumnos. Son aspectos que las autoridades no tomaron en cuenta, los docentes estamos a la espera de a ver qué nos llega.

Por todo ello, Vázquez Espejel vaticinó un fracaso del modelo de educación a distancia impuesto para el ciclo escolar 2020-2021, pues “las autoridades no proporcionaron las herramientas y los recursos para implementar lo que ellos mismos están anunciando”.