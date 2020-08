Clases a distancia violentan derecho de acceso a la educación de mexicanos, advierte el CCL

Para el Consejo Central de Lucha (CCL) el modelo híbrido entre clases presenciales y a distancia propuesto por la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal para el próximo ciclo lectivo violenta el derecho que tiene la niñez y adolescencia mexicana a acceder a la educación, pues no todos cuentan con los medios tecnológicos ni económicos suficientes para tomar sus clases a través de las plataformas tecnológicas o por televisión o radio.

Por ello, la propuesta de esta organización que forma parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es que el ciclo escolar 2020-2021 no inicie el próximo 24 de agosto como ya lo decretó la SEP federal, sino hasta que la pandemia de Covid-19 se encuentre en semáforo verde para que toda la matrícula estudiantil acuda a las aulas y con ello se garantice su derecho a la educación.

Así lo advirtieron Isabel Vázquez Espejel, Fabiola Bernal Angoa y Edvino Delgado Rodríguez, integrantes del CCL, en rueda de prensa vía telefónica, quienes también exigieron que la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) tome en cuenta a los docentes para la planeación de cómo desarrollar las clases, pues son ellos quienes conocen el contexto de las comunidades donde se encuentran sus escuelas.

La mañana de este lunes, el titular de la SEP federal, Esteban Moctezuma Barragán anunció que el inicio del ciclo escolar 2020-2021 es el 24 de este mes con clases a distancia, mientras que el retorno de alumnas y alumnos a las aulas será posible únicamente con semáforo verde para evitar riesgos a su salud y la del personal ante la pandemia de Covid-19.

“Consideramos que no estamos en el mejor momento para llevar una educación a distancia, pues se sigue dejando fuera a un porcentaje alto de niños y niñas y adolescentes sin derecho a educación, pues no cuentan con las herramientas” para tomar sus clases virtuales, asentó Isabel Vázquez, vocera del CCL.

Cuestionó que las autoridades educativas no han tomados en cuenta al personal docente para planear el desarrollo del ciclo escolar 2020-2021 y para el diseño del protocolo contra el nuevo coronavirus en el regreso a clases, “solo nos toman en cuenta para operar, pese a que el profesor juega un papel muy importante. Queremos que escuchen nuestra opinión sobre el modelo educativo que quieren implementar, que es un modelo híbrido”.

Al respecto, Edvino Delgado, responsable de la Comisión Política del CCL, observó que combinar clases presenciales con virtuales margina del derecho a la educación a muchas comunidades indígenas donde no llega la señal de internet, televisión o de radio, “por eso consideramos que lo idóneo son las clases presenciales y lo ideal es que el ciclo escolar inicie hasta que haya semáforo verde en cada estado”.

No obstante, el CNTE aún no decide si acatará las instrucciones de la SEP federal para comenzar el próximo ciclo escolar, por lo que exige que se establezca una mesa de diálogo con las autoridades, “pues hay muchas cosas que se deben rectificar y revisar, por ejemplo, que directores de planteles no están dejando a los docentes en los mismos grupos que tuvieron el periodo anterior, pese a que es una indicación oficial”, comentó Fabiola Bernal.

Por otro lado, informó que en una reunión de la Dirección Política Nacional (DPN) de la CNTE que se realizó la semana pasada, se acordó iniciar en cada uno de los estados una consulta para saber el número de trabajadores de la educación que se contagiaron del nuevo coronavirus y de los que padecen enfermedades crónico-degenerativas.