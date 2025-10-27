Ciudadanos y activistas se manifiestan contra ecocidio en el Parque de la Juventud

La mañana de este lunes, ciudadanos y activistas marcharon por las principales calles de la capital en rechazo al proyecto de rehabilitación del Parque de la Juventud, luego de que un juez federal otorgara una suspensión provisional que detiene temporalmente las obras impulsadas por el gobierno estatal.

El proyecto contempla la construcción de una alberca olímpica y la reducción de áreas verdes, bajo el argumento de renovar el espacio con un nuevo nombre: “Ciudad de la Juventud”. Los inconformes aseguran que se trata de un ecocidio disfrazado de modernización.

El activista ambiental de Panotla, Javier Santacruz detalló que la suspensión impide al gobierno continuar los trabajos. “La suspensión otorgada es para interrupción de los trabajos. El gobierno del estado tiene prohibido hacer trabajos porque hay especies endémicas”, explicó.

Añadió que el amparo deberá resolverse en un plazo de 48 horas. “Estamos con el beneficio de la suspensión. Los jueces han impedido a la autoridad responsable efectuar los trabajos. Los otros dos amparos van igual y vamos a lograr el éxito como ya lo tenemos en este momento”, afirmó en entrevista.

Santacruz recordó que la asamblea ciudadana del sábado pasado acordó no permitir ninguna modificación al parque. “Solo requiere mantenimiento, no una remodelación que destruya su esencia”, señaló.

Por su parte, Félix Pozos Palafox, presidenta de la Red Violeta de Tlaxcala A.C., recordó que la lucha legal no ha sido sencilla. “Todo esto legal que ha escalado: tres juicios de amparo, una denuncia penal en la Fiscalía General de la República, es por culpa del secretario de Gobierno”, dijo durante su intervención frente a Palacio de Gobierno.

Pozos Palafox explicó que desde la primera protesta los colectivos solicitaron una mesa de trabajo con autoridades estatales, sin obtener respuesta. “Hoy, de manera pacífica, venimos a hacer un pronunciamiento para que escuchen nuestro pliego petitorio… Si en 10 minutos no nos reciben, nos vamos”, advirtió ante los manifestantes.

La activista señaló que funcionarios estatales intentaron reunirse con ella de forma privada. “Me estuvieron buscando, que me querían ver sola. Amablemente yo les dije que no podía hasta el día de hoy y que fuera en una mesa de trabajo”, relató.

Pese a la falta de respuesta oficial, Pozos celebró que el avance judicial evitará la tala de árboles. “Ganamos el primer capítulo hoy. Bueno, se cerró ese parque y por lo menos hoy no se matarán esos árboles, esos 500 árboles. Pero acuérdense, este primer capítulo no es la gloria completa”, enfatizó.

El también activista ambiental, Daniel Trujillo resaltó que la afectación trasciende fronteras. “Son mil 031 árboles los que están en el Parque de la Juventud. La cantidad de aves, muchas migratorias, hace que esta problemática sea internacional”, advirtió.

Trujillo explicó que las aves que llegan al parque como punto de descanso provienen de Canadá y Estados Unidos. “No podemos permitir que este gobierno le quite la vida a aves que requieren el paso. Vamos a escalar este problema a nivel internacional”, dijo.

El ambientalista aseguró que buscará apoyo de organizaciones extranjeras. “El trinar de las aves, el romper del viento de las hojas de cada árbol, se ha de escuchar a nivel internacional. Vamos a hacer acción internacional para salvar nuestra vida, porque nosotros sí amamos la naturaleza”, finalizó.

La movilización concluyó frente a Palacio de Gobierno, al no ser atendidos por el secretario de Gobierno, Luis Antonio Ramírez Hernández, los manifestantes acordaron mantener su lucha hasta que se instale la mesa de diálogo con las autoridades ambientales y se garantice la cancelación definitiva del proyecto.