Sin ciudadanía empoderada, no se combatirá el 97% de impunidad en los delitos: Claudio X. González

Para combatir el 97 por ciento de impunidad en los delitos denunciados el año pasado en el país, es necesaria la participación de la ciudadanía para exigir al Estado la aplicación de la ley y con ello dar certeza jurídica para el combate de la impunidad, la corrupción y otros problemas que aquejan al país, aseveró el presidente de las asociaciones Mexicanos contra la Corrupción y Mexicanos Primero, Claudio X. González Guajardo.

Este jueves, González Guajardo dictó la conferencia “México no está condenado a ser un país corrupto” a empresarios de la entidad, como parte de las actividades de las Juntas Estatales que cada mes organiza la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Tlaxcala.

En su ponencia, expuso que el costo económico de la corrupción en México es por el equivalente al 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), el costo social equivale al 33 por ciento del ingreso de las familias más pobres y el costo político se refleja en las violaciones a la ley electoral de los partidos políticos, por ejemplo, el rebase de en los montos de topes de campaña.

Aunado a ello, citó que de los 33 millones de delitos calculados que se cometieron el año pasado en México, sólo el 10.6 por ciento se denunció, debido a que está “rota” la confianza de la ciudadanía en las autoridades para que se imparta justicia.

Empero, lo más grave es que hay impunidad en el 97 por ciento de los delitos denunciados y por eso hay más robos, homicidios, secuestros y allanamiento de morada, ya que no pasa nada.

Ante este panorama, González Guajardo lamentó que en México y en Tlaxcala el sistema anticorrupción “duerma el sueño de los justos” y llamó a la ciudadanía y a los empresarios a que asuman un rol más activo para exigir a las autoridades el combate de los actos ilícitos, pues dijo que el presidente de México, los gobernadores y los presidentes municipales no son los jefes de la población, sino que son mandatarios y el mandato viene de la población, de modo que “hasta que no se comprenda eso, no los vamos a poner en su lugar”.

Luego, expuso una serie de casos de corrupción que han sido investigados por Mexicanos contra la Corrupción, entre los más emblemáticos los casos Odebrecht, la Estafa Maestra y el proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, los cuales no habrían salido a la luz pública sin la participación de la ciudadanía.

“El presidente de México está obligado a resolver los problemas de seguridad y corrupción en el país, pues no se eligió por presentar muy buenos planes económicos… por eso hay que estar encima de las autoridades”, asentó.

En la exposición también hizo alusión a la corrupción en las empresas, “para qué hacernos güeyes”, como son los casos de outsourcing y el incumplimiento de obligaciones fiscales, de ahí que haya el reclamo de la gente a las empresas de que “se porten bien, a la altura”.

Por tanto, insistió en que sin ciudadanos empoderados no habrá solución al tema de la corrupción y otros problemas en el país.

Puntualizó que Mexicanos contra la Corrupción trabaja en cuatro áreas: investigación aplicada, investigación periodística, litigación de casos y área de comunicación y movilización, a través de las cuales ha logrado documentar casos de corrupción en el país.

Antes, al hacer la presentación del ponente, el presidente de la Coparmex en Tlaxcala, José Noé Altamirano Islas lamentó que en la entidad las acciones del sistema anticorrupción aún “duermen el sueño de los justos” porque no camina y no funciona.

En las Juntas Estatales de este jueves también se dictaron las conferencias “La importancia del nuevo CFDI de nómina 2020” y “El liderazgo y cambio transformacional”, además se realizó el panel “Talento tlaxcalteca, Tlaxcala en el mundo”.