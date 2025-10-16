CIRA celebra 45 años de aportes científicos con Jornadas de Investigación: UATx

El Centro de Investigación en Reproducción Animal (CIRA) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) inauguró sus Primeras Jornadas de Investigación Científica, en el marco del 45 aniversario de su creación. Durante el acto, investigadores y autoridades académicas resaltaron su papel histórico como pilar del desarrollo científico en la región y su proyección internacional a través de más de 400 publicaciones de alto impacto.

En su intervención, Kurt Leroy Hoffman, coordinador del CIRA, expresó su orgullo por celebrar más de cuatro décadas de trabajo científico. “Es un honor estar aquí celebrando los 45 años del CIRA. A lo largo de este tiempo, nuestros investigadores han contribuido con alrededor de 400 artículos científicos internacionales en temas que van desde la acción hormonal hasta la neuroinflamación en la depresión y la isquemia cerebral”, afirmó.

Hoffman subrayó que, aunque el centro abarca diversas líneas de investigación, hay dos temas que los unen: el estudio del cerebro y el sistema nervioso, y la pasión de sus investigadores. “Lo que nos define es la creatividad y el entusiasmo de quienes forman parte del CIRA, desde los estudiantes hasta los científicos más experimentados”, añadió.

El investigador compartió además una anécdota personal que ejemplifica la apertura científica del centro. “Llegué hace 22 años con la idea de quedarme uno o dos años, pero encontré un espacio donde pude desarrollar una línea de investigación única: estudiar la conducta de construcción del nido en la coneja para entender el trastorno obsesivo–compulsivo. Este tipo de proyectos solo son posibles en un lugar como el CIRA”, comentó.

Margarita Martínez Gómez, secretaria de Investigación Científica y Posgrado de la UATx, reconoció la trayectoria del centro y su papel en la consolidación de la investigación en la universidad. “El CIRA fue la piedra de despegue de la investigación biológica en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en la región. Hoy representa una historia de éxito y un ejemplo de lo que significa hacer ciencia con compromiso”, señaló.

Martínez Gómez destacó la presencia de investigadores jóvenes, a quienes consideró la clave del futuro de la ciencia en Tlaxcala. “Estas jornadas están dirigidas a ustedes, las nuevas generaciones. Somos responsables de la semilla que sembramos y de mantener vivo el espíritu investigador de esta institución”, dijo ante los asistentes.

Explicó que la UATx atraviesa un proceso de revitalización de su modelo educativo, en el que la investigación ocupa un papel central. “El área científica es uno de los motores de progreso de toda universidad. En el caso del CIRA, su impacto mundial demuestra que la investigación local puede tener relevancia global”, añadió.

En nombre del rector Serafín Ortiz Ortiz, felicitó a los investigadores por mantener vivo el legado del centro. “Son 45 años de esfuerzo, de publicaciones, de impacto académico, pero sobre todo de compromiso con la sociedad”, enfatizó.

Por su parte, Óscar González Flores, coordinador de las Primeras Jornadas de Investigación, rindió homenaje a los fundadores del CIRA, en especial al doctor Carlos Beyer, a quien calificó como “pionero de la investigación científica en Tlaxcala”. “Gracias a su visión y su inteligencia excepcional, se sembraron las bases de lo que hoy es la investigación biológica en el estado”, dijo.

González Flores destacó la productividad del centro: “En 45 años hemos generado más de 400 trabajos científicos, un promedio de nueve por año. Es una cifra notable cuando consideramos el tamaño de nuestro equipo. Nos sentimos orgullosos del impacto nacional e internacional de nuestras investigaciones”.

“Hoy tenemos hijos y nietos científicos formados en esta casa. El CIRA sigue creciendo y formando talento. Que viva el Centro de Investigación en Reproducción Animal”, expresó González Flores.

Las jornadas continuarán con ponencias, presentaciones y actividades académicas que reunirán a investigadores, docentes y estudiantes para celebrar 45 años de ciencia.