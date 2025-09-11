Cinturón conmemorativo del combate Canelo vs. Crawford, símbolo de identidad tlaxcalteca

El cinturón conmemorativo “Nahui Huey Altepemeh”, que disputarán Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, no es solo un trofeo deportivo: es un símbolo de identidad tlaxcalteca que llevará al mundo la fuerza de la tradición, el talento artesanal y el orgullo de una tierra con raíces profundas.

Desde el diseño hasta la confección final, esta pieza reúne la visión y el esfuerzo de artesanas y artistas tlaxcaltecas que trabajaron hombro a hombro para tejer en cuero, cerámica y textiles la historia de su pueblo.

Cada elemento refleja un pedazo de Tlaxcala: desde la cosmovisión prehispánica hasta la modernidad que hoy proyecta a millones de espectadores.

Jacqueline España Capilla dio vida a las 70 piezas de talavera que adornan el cinturón, un trabajo minucioso en tonos rosa y amarillo con detalles en oro de 10 kilates. “Es una pieza 100 por ciento mexicana y tlaxcalteca. Queríamos dar a conocer toda esta riqueza cultural que tenemos en nuestro estado, eso es lo más importante”, compartió emocionada.

Su pasión por la cerámica nació en el taller de su padre en San Pablo del Monte, donde desde niña aprendió a moldear barro y sueños. Hoy, a sus 34 años, ha logrado colaborar con marcas de prestigio como Carolina Herrera y exponer su trabajo en escenarios nacionales e internacionales. Sin embargo, asegura que este cinturón es un homenaje único: “Las piezas están inspiradas en la iconografía tlaxcalteca; son flores de la región que ahora estarán en un escenario mundial”.

Por su parte, Guadalupe Xicohténcatl Tuxpan transformó el cuero en un lienzo que narra símbolos vitales de Tlaxcala. “En el centro pinté un tlatoani, símbolo de poder; en la parte inferior está la Malintzi, y alrededor elementos como el maíz, el maguey y Camaxtli, dios de la guerra”, explicó.

Su trayectoria, con más de 50 obras, ha cruzado fronteras, con exhibiciones en Europa, América y Asia, pero reconoce que esta colaboración la marcó profundamente: “Es un orgullo representar a mi tierra y llevarla a millones de ojos a través de esta pieza”.

La artista de 28 años, formada en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, sueña ahora con fundar una escuela de arte que forme a las nuevas generaciones: “Me gustaría hacer colaboraciones con otros creadores y mostrar más nuestra cultura. Este cinturón es un ejemplo de lo que podemos lograr”.

El textil también juega un papel clave en esta obra. Ricardo Hernández Xochitemol, fundador de la empresa Dinus, integró un sarape “saltillo” tejido en telar de pedal. Con sombras que van del azul al naranja, cortado en ángulo para dar movimiento al diseño, esta pieza conecta la tradición de siglos con la modernidad.

“Así como la talavera o la madera tallada, el sarape es parte de nuestra identidad. El mundo debe saber que estos colores no son de otra cultura ni de una marca extranjera: son 100% México y Tlaxcala”, afirmó orgulloso.

En entrevista, Hernández Xochitemol relató cómo se gestó el diseño final: “Presentamos bocetos y en varias sesiones fuimos combinando aspectos de historia, artesanía y elegancia. El cinturón fue un resultado que nos dejó satisfechos, porque se puede identificar que la sintonía es Tlaxcala”.

Los tres coincidieron en que este proyecto no fue la suma de piezas aisladas, sino un esfuerzo colectivo que refleja la fuerza de la comunidad. “Junta lo mejor de los talentos de Tlaxcala, pero sobre todo hace notar la cultura y la tradición”, recalcó Hernández.

El cinturón también lleva la inscripción en náhuatl “Nahui Huey Altepemeh”, que honra a los cuatro señoríos tlaxcaltecas, además de referencias al mural de Cacaxtla, recordando la grandeza prehispánica del estado.

La firma Cleto Reyes se encargó de la confección final, aportando excelencia artesanal que distingue al boxeo mundial. Así, esta pieza no solo coronará al vencedor de una pelea histórica, sino que proyectará al planeta un mensaje cultural que nace desde el corazón de Tlaxcala.

Con cada pincelada, cada hilo tejido y cada pieza de cerámica, los artesanos y artistas tlaxcaltecas dejaron en el cinturón algo más que técnica: dejaron identidad, orgullo y esperanza. Su arte brillará bajo las luces de Las Vegas, pero llevará consigo el eco de los talleres, montañas y manos que lo hicieron posible.

Este cinturón no solo celebra el boxeo; celebra a Tlaxcala y su capacidad de transformar la tradición en legado universal.

La pieza, elaborada por artesanos y artistas tlaxcaltecas, se entregará al ganador de la pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, el próximo 13 de septiembre, en Las Vegas.