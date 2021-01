Cierre de negocios formales a las 19 horas es una medida negligente y criminal: Arbat

El sector de alimentos y bebidas calificó de incongruente, negligente y hasta “criminal” la “obtusa decisión” de obligar el cierre de establecimientos formales a las 19 horas para frenar la propagación de la Covid-19 en Tlaxcala, pues con este medida –advirtió– se está enviando directamente a la población a las zonas de mayor riesgo de contagio que es el sector informal, el cual permiso de trabajar hasta las 22 horas.

En voz del coordinador de la Asociación de Restaurantes, Bares, Cafeterías y Salones de Fiesta de Tlaxcala (Arbat), Abel Cortés Altamirano, este sector demandó que se aplique una serie de descuentos en el pago de licencias y permisos este año, así como que se considere como actividad esencial a los negocios de alimentos y bebidas.

De igual manera, anticipó que en caso de aplicarse el semáforo rojo en Tlaxcala en próximas semanas, el sector de alimentos y bebidas evaluará unirse al movimiento #AbrimosOMorimos y en su caso buscará unir fuerzas con otros sectores afectados para hacer movilizaciones con el fin de hacer entender a las autoridades que las medidas tomadas “nos están matando no solo a nosotros sino a la población, ya que comer en un restaurante formal es seguro, mientras que comer en un puesto ambulante no”.

Tras referir que son más de 5 mil establecimientos formales de alimentos y bebidas en el estado de Tlaxcala, según el último Censo Económico del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que emplean de manera directa al menos a 25 mil personas, Cortés Altamirano planteó cinco demandas:

2. Extender el horario de funcionamiento de establecimientos formales hasta las 22 horas, ya que de persistir en la exigencia de cierre a las 19 horas, se estará provocando que quienes requieren del servicio de alimentación consuman en puestos ambulantes con el riesgo de contagiarse de Covid–19.

3. Disminuir en 50 por ciento el costo del pago de impuesto predial de locales comerciales enfocados al sector de alimentos y bebidas, con el fin de trasladar este descuento a los arrendatarios en su caso,

4. Disminuir en 50 por ciento el costo de pago de Protección Civil municipal para el refrendo de licencia de funcionamiento,

5. Disminuir en 50 por ciento el costo de refrendo de licencia de funcionamiento para todo tipo de establecimiento de alimentos y bebidas, incluyendo a los que tienen licencia de bebidas alcohólicas con alimentos.

Además, el coordinador de la Arbat subrayó que no existe evidencia de que el cierre de restaurantes venga aparejado a una disminución en los contagios, pero sí es evidente que han cerrado de manera definitiva el 10 por ciento de establecimientos.

“En la Arbat representábamos a 250 establecimientos de alimentos y bebidas de todo tipo y podemos corroborar estas cifras, pues alrededor de 25 negocios que existían en 2019 ya no existen”, subrayó.

Por lo anterior, ahondó, consideramos que la orden del cierre a las 19 horas es incongruente con la intención de evitar más contagios, pues al exigir al sector formal el cierre a las 19 horas y por otro lado permitir al sector informal continuar trabajando hasta las 22 horas, se está enviando directamente a la población a las zonas de mayor riesgo de contagio, “lo cual no solo es incongruente sino negligente y hasta criminal por parte de quienes hayan tomado esa obtusa decisión”.

Señaló que hasta el momento las autoridades municipales no han apoyado a este sector, pues los restaurantes ubicados en los centros de las ciudades son objeto de acoso al exigirles cerrar las puertas, mientras al ambulantaje se le permite seguir trabajando.

“Lo que buscamos es hacer entender a las autoridades que las medidas tomadas nos están matando no solo a nosotros sino a la población, ya que comer en un restaurante formal es seguro, comer en un puesto ambulante no porque no toman las medida higiénicas para evitar los contagios”, subrayó.