Cierre de carreteras afecta la credibilidad al Estado de derecho en el país: Clauz

El cierre de carreteras por productores del campo en distintos estados de la República mexicana, entre ellos Tlaxcala, de la semana pasada, además de generar pérdidas económicas aún no cuantificadas a las empresas y a las familias, lo que más afecta es la credibilidad del Estado de derecho en el país, pues son cosas que se van perdiendo a los ojos de la comunidad internacional y “eso se ve mal”, aseveró el presidente del Clúster Automotriz Zona Centro (Clauz), Marcos del Rosario Haget.

- Anuncio -

En tanto, el presidente en Tlaxcala de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), César Reyes Chávez expuso que el cierre de carreteras provocó una afectación a las familias y al transporte muy fuerte y a la economía del país. “Es complicado este tema”.

En entrevistas por separado, Marcos del Rosario mencionó que “todo bloqueo e impedimento de libre tránsito en cualquier estado causa problemas a los empresarios, es un hecho, ya que hay pedidos que no se pueden surtir y gente que no puede movilizarse […] Estoy de acuerdo que tienen legítimo derecho a manifestarse, pero no pueden lastimar a toda la ciudadanía con una manifestación, tiene que ser de otras formas y dejar que la gente fluya, a lo mejor lento, pero no pueden bloquear el paso al 100 por ciento, eso es una falta de respeto y está en contra de la ley”.

Deben dejar por lo menos un carril abierto para que la gente pueda movilizarse, ya que puede darse el caso de una emergencia de personas enfermas o que sufren un infarto, pero no pueden llegar al hospital “porque esos señores bloquearon la carretera, esa es una irresponsabilidad”.

- Advertisement -

Mencionó que las empresas del sector automotriz dejaron de surtir pedidos, ya que las unidades no solo de Tlaxcala, sino también de Silao, Querétaro y Saltillo no pudieron llegar a las plantas armadoras, “muchos estados tuvieron esa afectación”.

Ante ello, se pronunció porque los productores del campo tienen que “moderar” sus manifestaciones, “no pueden estrangular al país, qué mensaje mandamos, que no hay Estado de derecho, que se bloquean las carreteras y no pasa nada. El día que quieren cierran y el día que quieran abren, de qué se trata”, criticó.

Indicó que es difícil cuantificar las pérdidas económicas por este tipo de acciones, porque son eventos de traslado y llegada de insumos y mercancía, “es complejo, pero sí genera dolencias”.

- Advertisement -

Especificó que los fabricantes entendieron que no pudo llegar el transporte porque no pudo pasar, pero las afectaciones son en general para toda la industria, “si iban a salir mil carros, salieron únicamente 50, así que perdimos el trabajo de la gente y un día de productividad, pero lo que más perdemos es credibilidad en el Estado de derecho en el país, son cosas que se va perdiendo poco a poco a los ojos del mercado internacional y eso se ve mal.

A pregunta expresa sobre la falta de atención tardía del gobierno federal a las demandas de los productores del campo, respondió que “hay grupos que no se han tomado en cuenta, seguro la presidenta (Claudia Sheinbaum) tiene la capacidad de ver a todos los grupos y los tiene que llamar si no queremos tener esos problemas, que lleguen a un acuerdo para que ya no haya esos problemas”.