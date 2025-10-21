Ciencias de la Salud inaugura Laboratorio Multidisciplinarioen Biomedicina, Biotecnología y Bioinformática: UATx

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) fortalece su liderazgo científico con el inicio de actividades del Laboratorio Multidisciplinario en Biomedicina y Bioinformática Integrativa Aplicada a la Salud (LAMB3IS) del campus Guardia de la Facultad de Ciencias de la Salud.

En representación del rector Serafín Ortiz Ortiz, asistió José Reyes Luna Ruiz, coordinador de la División de Ciencias Biológicas, acompañado por José Francisco Mauricio García, director de la Facultad de Ciencias de la Salud, destacó que este espacio impulsa la formación de talento especializado y el desarrollo de investigación de alto impacto en salud.

Previo a la inauguración, se ofreció a estudiantes y docentes la conferencia Icaisanua: Acercamiento a la ciencia para la búsqueda de nuevas terapias, a cargo de Alan Carrasco Carballo (Seichti–BUAP) y Elizabeth Bautista Rodríguez, quienes compartieron los más recientes avances en medicina y biotecnología.

El LAMB3IS es proyecto de ciencia básica Seichti CBF–2025–I–3072 (EBR), que se desarrolla en colaboración con el LESQO–BUAP y el Laboratorio Nacional de Investigación en Plantas Medicinales, que integrará a estudiantes del Posgrado en Ciencias Biológicas del Centro Tlaxcala Biología de la Conducta y de diversas licenciaturas de la UATx, además permite fortalecer la vinculación con instituciones de salud estatales y nacionales.