Miércoles, octubre 29, 2025
Educación

Ciencias Básicas de la UATx fue sede del 9º Torneo de Robótica ISEBOTS

La Redacción

En un ambiente vibrante de innovación, ingenio y energía juvenil, la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología (FCBIyT) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) fue sede de la novena edición del Torneo de Robótica ISEBOTS.

El evento organizado por el programa educativo de Ingeniería en Sistemas Electrónicos se consolidó como un espacio emblemático a nivel nacional para una comunidad robótica diversa y representativa, donde el talento y la pasión por la tecnología se hicieron presentes, demostrando un crecimiento exponencial al congregar a 150 equipos de prestigiosas instituciones educativas de diversos estados del país.

En el campus Apizaquito, se contó con la participación de representantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Facultad de Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónomas de Puebla, Universidad La Salle Cuernavaca y las casas de estudio locales como Universidad Politécnica de Tlaxcala, Universidad Tecnológica de Tlaxcala y del anfitrión Club de Robótica ISEBOTS–UATx.

La competencia se enriqueció con la intervención de destacados clubes especializados en robótica, cuya presencia aportó dinamismo y alto nivel técnico al evento. Entre ellos, Crazy Ants, CREA–ESIME Azcapotzalco, FOKOBOTS, Robotec 4, Tlaztec, Ar–Upiita, Predator Robotics Teamwork IPN, AR–Predator y Bull Tec del Instituto Tecnológico de Apizaco, todos ellos referentes en el ámbito académico y tecnológico por su compromiso con la innovación y el desarrollo de soluciones inteligentes.

Los equipos ganadores obtuvieron acreditaciones para representar a México en seis eventos nacionales y seis internacionales en Japón, Ecuador, Colombia, Paraguay y Rumania, reconocimientos entregados por los integrantes del comité organizador, Luis Ángel Cuecuecha Sánchez y Juan Nicolás Coca Ortiz.

Este encuentro, realizado en la primera semana de octubre, reveló el extraordinario potencial tecnológico y la sólida formación académica de las nuevas generaciones de ingenieros mexicanos, proyectando a Tlaxcala como un punto estratégico en el panorama global de la robótica.

