La ciencia en México tiene un perfil colonizado y es comandada por gente blanca: Nisao Ogata

En México, la ciencia tiene un perfil colonizado y es comandada por gente blanca que se formó principalmente en colegios ubicados en Ciudad de México y se conocen, sostuvo Nisao Ogata, investigador de la Universidad Veracruzana (UV), quien lamentó que ahora el color de la piel y las relaciones sean los estándares que deben cubrir los especialistas para ser reconocidos y, sobre todo, tener credibilidad.

Ese mismo grupo o tribu académica, abundó, es el que ha fundado las instituciones y universidades y quienes dictan las líneas de investigación que deben seguir los científicos y especialistas y que en la mayoría de los casos se enfoca a denostar el conocimiento tradicional, cuya legitimación está sustentada en los sistemas de diversificación productiva que empleaban y que demostraron ser efectivos y eficaces.

El también profesor-investigador en el Centro de Investigaciones Tropicales (CITRO) de la UV resaltó la necesidad de que se discuta el papel que deben tener las universidades públicas y los generadores de conocimiento para con la sociedad, como lo ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien “puso la cereza en el pastel” al iniciar este debate.

Nisao Ogata advirtió que desde hace 40 años, con la implementación del modelo neoliberal, la ciencia ha sido una de las principales herramientas para despojar a las comunidades de sus tierras, para desplazarlas y para provocar racismo, y sobre todo, ha sido utilizada para desarrollar todas las industrias que han sido el fundamento del desarrollo de los modelos económicos “que nos tienen tan jodidos”.

Observó que si bien las cosas están cambiando en el país, en el caso de la ciencia “tengo que recordar que con ese perfil colonizado ha estado comandado por gente blanca”, por eso agradece la oportunidad que tuvo de dar una conferencia a estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) la semana pasada, porque “no tenemos esa posibilidad si no me llama fulano o no estudié en tal universidad”.

“Creo que es muy bueno que podamos tener voz los que regularmente no nos reconocen porque no tenemos el prestigio ni las relaciones, ni el color de piel que están estipulados como estándares de éxito dentro de la ciencia mexicana”, apuntó en entrevista con La Jornada de Oriente, Tlaxcala.

Si bien es doctor en Ciencias en Botánica por la Universidad de California, Estados Unidos, y maestro en Ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Nisao Ogata rechaza formar parte de las tribus académicas que tienen control del ámbito científico en el país.

“El color de mi piel no es blanca y no vengo de las familias, yo me colé a la universidad, yo puedo llegar a ser la mano derecha de alguien, de acuerdo a la jerarquía, pero cabeza no. Porque así está estructurado el sistema. Y si no, nomás veamos quienes son los cabezas en ecología, en medicina, todos son gente banca que estudiaron principalmente en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en ciertos colegios y todos se conocen. Ellos son los que han fundado los institutos, las universidades y dictan las líneas de investigación”, apuntó.

El problema, considera, es que sólo se murmulla este contexto, “no se dice, pero hay toda una jerarquía que tiene que ver con el color de la piel, la racialización, y de ahí viene la credibilidad”.

“He estado tratando de ver por qué, y está todo el desarrollo desde que llegan los españoles y la contradicción, decían que estos (los indígenas) son unos protohumanos, cuasi humanos, definió, no podían entender cómo los indígenas tenían esos sistemas de diversificación productiva tan fregones. En esas contradicciones siempre negaron que el conocimiento que generan los indígenas es legítimo”.

Y actualmente, asentó, la ciencia en general de México demuestra el conocimiento tradicional “y quieren hacernos creer que la única forma de conocimiento legítimo es la ciencia y eso no es cierto. En esas estamos”.

En este sentido, Nisao Ogata reconoció que coincide con el planteamiento de las epistemologías del sur del sociólogo brasileño Boaventura de Sousa Santos, quien sostiene que “La tragedia de nuestro tiempo es que la dominación está unida y la resistencia está fragmentada”. El conocimiento occidental ha impuesto un programa en todo el mundo basado en la imposibilidad de pensar otro mundo distinto al capitalista.

Para el investigador de la UV, considera que para poder desarrollar el sureste de México, que son ecosistemas de alta diversidad biológica y sin acabarlos, se necesita aplicar sistemas que desarrollaron los olmecas hace 3 mil 500 años, que no son sistemas para “abastecer a Walmart”, sino son diferentes.

“Eso es lo que he tratado de proponer, si vamos a proponer un sistema agroforestal diversificado y de ahí se van a sacar chocolates bien hechos deben tener un costo que implica que se están cultivando en sistemas de alta diversidad, que la gente se está beneficiando directamente, como el café Kopi Luwak, que un kilo se vende hasta en mil dólares por su proceso de producción”.

Asentó que el mismo costo deben tener los productos que salen de sistemas agroforestales que no son sistemas ilimitados de producción. Lo que nos está llevando a la fregada ahorita, es la idea absurda de que la ganadería se puede hacer al infinito, que la caña de azúcar se puede hacer al infinito y eso no es cierto, advirtió.

“Es indispensable cambiar las formas en que se están produciendo y en especial en el sureste de México”, consideró el especialista, quien recordó que trabajó con un grupo de indígenas chinantecos de esa zona del país.

“Allá impulsamos un proyecto que nos financió la Federación para hacer un sistema de aparcería metiendo el cerdo pelón mexicano, no para vender a una empresa, sino que los animales se distribuyeron entre las familias para que se alimentaran bien” concluyó.