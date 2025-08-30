Viernes, agosto 29, 2025
Ciclistas tlaxcaltecas se preparan rumbo a competencias nacionales

La Redacción

El Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET) llevó a cabo un control de ciclismo en la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento de Apizaco, con el propósito de fortalecer las habilidades técnicas de la selección estatal que inicia su proceso hacia la temporada 2026.

En esta evaluación participaron 10 ciclistas, quienes trabajaron aspectos como el control de la bicicleta y el balance, elementos clave para elevar su nivel competitivo.

El metodólogo del IDET, Jaciel Ortiz, explicó que el objetivo es que los deportistas lleguen con mayor preparación a las competencias nacionales.

Como parte del proceso, se contempla incorporar nuevas categorías juveniles para ampliar la participación y detectar talentos que refuercen la representación tlaxcalteca en la disciplina, además de fortalecer la rama de ciclismo de ruta.

“Queremos que más jóvenes se sumen y que no se pierda talento. La idea es mantenerlos concentrados y encaminados hacia las competencias nacionales e internacionales”, puntualizó Jaciel Ortiz.

El IDET invitó a la ciudadanía y a entrenadores a estar atentos a las convocatorias que se difundirán en redes sociales, a fin de integrarse a las actividades programadas y contribuir al desarrollo del ciclismo estatal.

Con este tipo de acciones, Tlaxcala busca consolidar una selección fuerte y competitiva que ponga en alto el nombre del estado en la Olimpiada Nacional y otros encuentros deportivos del país.

