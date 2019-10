Se manifiestan pobladores de Chiautempan por límites territoriales con Tlaltelulco

Ahora fueron pobladores y autoridades del municipio de Chiautempan, encabezados por su alcalde, el priista Héctor Domínguez Rugerio, quienes se manifestaron en el Congreso del estado para exigir a los integrantes de la LXIII Legislatura local resolver el problema de límites territoriales que data de hace más de 24 años con el municipio de La Magdalena Tlaltelulco.

Antes de las 11 horas de este martes, los pobladores ataviados con cartulinas, bocinas, altavoces y otros aditamentos, se apostaron a las afueras tanto de Palacio de Gobierno como de la sede del Poder Legislativo para demandar a los diputados que respeten el decreto 152 que establece, presuntamente, que la comunidad de Santa Cruz Tetela pertenece a Chiautempan.

Ante la manifestación, personal del Congreso local cerró y bloqueó el acceso a Palacio Legislativo, con el argumento de garantizar la seguridad de los diputados.

No obstante, una comisión de legisladores, integrada por la presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Irma Garay Loredo, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso local, José Luis Garrido Cruz, así como los diputados Rafael Ortega Blancas, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, Maribel León Cruz y José María Méndez Salgado atendieron a los quejosos.

Al término de la reunión, se dio a conocer que diputados y autoridades de Chiautempan acordaron iniciar mesas de mediación a las que convocarán a los representantes del municipio de La Magdalena Tlaltelulco a fin de resolver el problema de límites territoriales que enfrentan ambas demarcaciones desde hace más de dos décadas.

Al Congreso local también llegó el alcalde de La Magdalena Tlaltelulco, Rubén Pluma Morales, y un grupo de pobladores, a quienes en un inicio también se les impidió la entrada, por lo que el salón de pleno del Congreso local lucio prácticamente vacío durante la sesión ordinaria.

En entrevista colectiva, el alcalde de La Magdalena Tlaltelulco lamentó que el decreto que se emitió en 2005 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no sea respetado.

“Es un tema de hace mucho tiempo y hemos aportado testimonios, mapas del ejido de Tepetlapa cuando se entregó a las tierras de La Magdalena que es un tema legal, pero que ahora lo convierten político, pero no es así. Desde 1995 que La Magdalena se independizó, el Congreso no delimitó las tierras… hay un decreto de 2005, pero no fue ejecutado, donde dan a favor de Chiautempan Tetela, pero Tetela más no el ejido y otras como el camino real… son 30 hectáreas que están en disputa”.