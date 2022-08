Charrez sale del CJM tras denuncias contra PGJE; la dependencia informa que ella renunció

Tras afirmar que nunca presentó su renuncia como directora del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Yeny Charrez Carlos atribuyó su relevo por haber denunciado la no ejecución de recursos federales y supuestas irregularidades cometidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

En tanto, la PGJE, a través de un comunicado, informó “de la renuncia al cargo como directora del CJM”, de Yeny Charrez Carlos, “el día 15 de agosto del presente año”, y expuso que el proyecto original que presentó la entonces funcionaria observaba “una serie de inconsistencias ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim)”.

La mañana de este lunes, de manera sorpresiva, Charrez Carlos realizó una transmisión, vía redes sociales, en la que narró el momento en que la subprocuradora Azucena Jiménez Rocha, arribó a las instalaciones de este organismo, así como personal del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), para hacer efectiva su dimisión al cargo.

- Anuncio -

Aseguró que estaba dispuesta al proceso de entrega, pero que se especificara que era un despido y se reconociera por qué causas, pues remarcó que en su momento le dijo a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros que la comunidad de la que proviene (organizaciones de la sociedad civil) “espera la verdad, exigimos justicia”.

“Soy leal primero a mi pueblo, a las mujeres… si nos dejan trabajar para defenderlas estoy de acuerdo…. no para sentarme y ver pasar el tiempo… no me voy a prestar a ninguna corrupción”, expresó, quien antes de ocupar este puesto presidía la asociación civil Mujeres con Poder.

Mencionó que del recurso federal que gestionó para aplicarlo en la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), en el primer proyecto solicitaba personal y, en el segundo, la realización de un mapa interactivo sobre violencias, pues la intención era que se diseñara política pública de evaluación respecto del agravio comparado “que está muy marcado en Tlaxcala”.

Sin embargo, acentuó que la PGJE seleccionó personal sin el perfil; además, sostuvo que hay anomalías en la no aplicación de la procuración de justicia, pues el CJM “se ha tenido que pelear varias veces con la Procuraduría, tenemos información de varias víctimas que perdieron sus carpetas de investigación, que se equivocaron en sus dictámenes, todo eso está por escrito y denunciado”.

- Anuncio -

Agregó que también informó a la gobernadora de que en el CJM hay personal con salarios bajos, de mil 400 pesos, y con jornadas laborales exhaustivas, sin compensación económica “porque se las quitaron”.

Responsabilizó a la titular de la PGJE, Ernestina Carro Roldán y a Sonia Rodríguez Becerra, directora administrativa de esa dependencia, sobre lo que pudiera ocurrirle a ella o a algún integrante de su familia por haber efectuado estas denuncias públicamente, y en caso de intento de fabricación de algún delito.

En entrevista vía telefónica dijo que debido a que en ese momento no había llegado ningún visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), envió a la Nacional (CNDH) una petición de ayuda y en contra de la procuradora Ernestina Carro y el área administrativa. Primero –resaltó– por impedir el acceso a la justicia a las mujeres, niñas, niños y adolescentes; y segundo, por querer callar la voz en algo que se exige porque es para beneficio de las personas”.

Remarcó que de acuerdo con un oficio, la PGJE contrató personal sin el perfil, alguno sin cédula profesional ni experiencia para trabajar en el CJM, pues entre él había contadores y politólogos, cuando el requerimiento era de profesionales en materia de violencia de género, que de entrada fueran mujeres y que fungieran como asesoras victimales, capacitadas para ello, “pero no las quisieron”.

Se enviaron las observaciones, pero las mismas personas seleccionadas alegaron que ya estaban contratadas y que ya habían aparecido sus nombres publicados, aunque se desconoce dónde.

“Si la PGJE dice que ya está ejecutado ese dinero, no es en el Centro de Justicia… esa institución es la que maneja el recurso, no el CJM, pero lo que hicieron fue quitarme como enlace para que yo no pudiera ver lo que estaban haciendo”.

“Yo –recalcó– no me quiero quedar en el Centro de Justicia, pero que no salgan con que yo renuncié, que reconozcan que el motivo es por haber señalado la no ejecución de recursos federales para la AVGM”.

En tanto, la PGJE informó “de la renuncia al cargo como directora del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) de Yeny Charrez Carlos el día 15 de agosto del presente año”.

“Personal del OFS, de la Secretaría de la Función Pública del gobierno del estado, Visitaduría de la PGJE y observadores de Derechos Humanos, acudieron a las instalaciones del CJM para dar paso a la entrega–recepción y realizar el protocolo que se realiza en este tipo de casos, donde se respetó en todo momento la libertad de expresión”.

“Asimismo, la PGJE manifiesta su compromiso con la transparencia y austeridad que se aplica en el presupuesto de recursos federales que fueron otorgados para el programa de Alerta de Violencia de Género”.

Explicó que el proyecto original que presentó la entonces directora del CJM “observaba una serie de inconsistencias ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde pretendía aplicar recursos por 92 mil 800 pesos para difusión en medios de comunicación sin especificar cuál sería el gasto mensual, 577 mil 792 para contratar servicios de consultoría externa, 640 mil para contratar personal con un salario de 3 mil 555.55 pesos mensuales, además de gastos de operación por un monto de 348 mil 910.83 pesos”.

“Si el proyecto se hubiera ejecutado en los términos anteriores hubiera derivado en observaciones ante el Órgano de Fiscalización Superior”.

“Ante las inconsistencias del proyecto, la PGJE procedió a presentar la modificación bajo los principios de austeridad para lograr mayores beneficios en los programas de perspectiva de género, quedando de la siguiente forma: 50 mil pesos en gastos de difusión; 136 mil 612 pesos en gastos de operación y un millón 472 mil 890 pesos en servicios personales”.

“Además, la PGJE estableció un salario digno para las personas que cubrieran los perfiles que fueron autorizados por Conavim y ya se trabaja con este presupuesto en los municipios”.

Apuntó que la PGJE “realiza, bajo los principios de constitucionalidad y legalidad, así como de los derechos humanos, los procedimientos administrativos que le corresponden apegados a Derecho”.

Por su parte, la CEDH informó que a petición de Yeny Charrez ya había intervenido en este caso y que un visitador acudió a la PGJE como observador, pero la solicitante le comentó “que no era necesaria la atención” de este órgano, toda vez que ya había presentado su queja ante la CNDH. “No obstante, el visitador realizará las investigaciones respectivas, de manera directa y presentará su reporte respectivo”.



Sobre este asunto, el Colectivo Mujer y Utopía (CMU) se pronunció en desacuerdo por estos acontecimientos “en contra” de la titular del CJM y demandó a la gobernadora que garantice “el adecuado funcionamiento de las instancias responsables de atender integralmente las violencias contra las mujeres” y que se “detengan los desvíos de recursos” designados para atender la AVGM.