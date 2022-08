Cesesp: nos han cargado en las estadísticas 10 homicidios cometidos en otros estados, en este año

En lo que va del año, las estadísticas nacionales de incidencia delictiva “nos han cargado” al menos 10 homicidios ejecutados en otros estados, cuyos cuerpos de las víctimas han sido depositados en territorio tlaxcalteca, aseveró Maximino Hernández Pulido, titular de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Cesesp).

Aún cuando por tercer mes consecutivo en el presente año, la entidad se posicionó como la primera con menos reportes de incidencia delictiva en el país, con un total de 328, el funcionario puntualizó que a pesar de registrarse un descenso el robo de vehículos encabeza las cifras.

No obstante, subrayó que los informes mensuales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública(Sesnsp), muestran que en mayo, junio y julio “el estado es el único que se pintó de blanco” en la República mexicana.

“El reto es alcanzar a Yucatán y rebasarlo”, por lo que la idea es mantener esta tendencia, de hecho, respecto del corte pasado apenas era un número de dos o tres delitos de diferencia entre una y otra entidad, y ahora son cerca de 50, expuso.

Señaló que en Yucatán el principal ilícito es el robo a casa-habitación, a transporte robo y a transeúnte, pero por sus condiciones geográficas como península, “está aislada un poco del fenómeno delictivo”; por tanto son circunstancias totalmente diferentes, ya que este último mes “le pegó mucho el homicidio”.

El funcionario remarcó que la incidencia le sirve al gobierno estatal y municipal para asignar la estrategia y fortalecer la parte operativa, pues en el caso del robo de vehículo, con este corte relativo a julio, se conoce dónde y a qué hora sucedieron los 141 cometidos en ese mes; es decir, “se mapea” y se ubica a Apizaco, Chiautempan, Tlaxcala y Calpulalpan, como los más afectados.

Pero recalcó que en Tlaxcala “no es ajeno que los fenómenos que suceden”, se deben “a que estamos rodeados por estados con alta incidencia”, por ejemplo, en el caso de homicidio doloso varios tienen origen en México y en Puebla, “pero finalmente quedan registrados de este lado, de los que son hallados en las zonas limítrofes, como el de un empresario poblano”.

En cuanto a asesinatos “nos están cargando” las cifras en municipios de la región sur fronterizos con Puebla, como San Pablo del Monte y Xicohtzinco, y de la colindante con Hidalgo, en Calpulalpan; mientras que en el centro es el de Apizaco; este es el ranking referente a homicidios (que en julio registró nueve), añadió.

Remarcó: “El Sensnsp nos carga los homicidios que se registran, lo que hace la Procuraduría (General de Justicia del Estado) es hacer una declaración de incompetencia o de no competencia”, derivada de las investigaciones realizadas y de comprobarse que el lugar de la muerte no es Tlaxcala si no solo el de depósito.

Explicó que por esta razón, muchos casos se reclasifican y de esta manera después de la incidencia ya se acuerda que ese asesinato no debió corresponder al estado sino a otro, como Puebla que es con el que se presenta más esta dinámica.

El comisionado destacó que el “incidente de “violencia familiar o de género” es otro fenómeno que tenemos”, con una estadística de alrededor de 258 casos, en el corte más reciente, por encima de delitos como robo de transporte, de vehículos, a transeúnte, a casa-habitación y a negocio, pero el municipio más afectado es Zacatelco, junto con Apizaco, Chiautempan y Tlaxcala. A este le siguen las lesiones dolosas, las cuales forman parte de los ilícitos de mayor impacto.

En Zacatelco también hay una alta incidencia de extorsión, la cual es “otro fenómeno que se refleja en las llamadas al 089 dónde se tiene focalizada cierto tipo”, tanto telefónica como a través de plataformas digitales, particularmente en la compra-venta de vehículos.

Acentuó que con base en este ranking de la Cesesp, que detalla el tipo de delito y el municipio, “el estado está obligado a seguir coordinando esfuerzos con los 60 municipios y con las autoridades federales, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Anotó que en función de los informes del Sesnsp, el acuerdo de la mesa estatal de seguridad, “es fortalecer las fronteras con los estados vecinos a través de operativos y presencia policiaca, es decir, necesitamos blindar las entradas y salidas para reducir y evitar tanto robo de vehículo como depósito de cadáveres; se redirecciona hacia dónde reforzar la estrategia, asimismo se llevan a cabo campañas de prevención; actualmente se realiza una con la finalidad de alertar a la población sobre la extorsión telefónica”.

Refirió que la percepción ciudadana de inseguridad “es un fenómeno muy curioso porque a pesar de que estamos en el lugar menos inseguro del país, cuando el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) hace encuestas”, en Tlaxcala el resultado fue de 53.1 por ciento en junio, casi 14 o 15 puntos por abajo de la media nacional que era de 67.4 por ciento de la población en México, lo que indica que hubo alguna recuperación” de confianza.

“Se trabaja con el Inegi para mejorar la percepción y hemos tratado de informar las acciones que hacen las distintas áreas de seguridad tanto del estado como de los municipios, para que la gente vea que diario hay detenciones, aseguramientos y puestas a disposición y, sobre todo, que se actúa en el momento después de que se recibe una llamada al 911, todas las instituciones se activan, se acude al lugar”.

La capacidad de reacción al registrar el reporte de auxilio es de cuatro a cinco minutos, en promedio; aunque hay casos de dos minutos “y otros en los que se dilata la ayuda”, pero también quedan asentados en el software, respondió.

El funcionario afirmó que una vez que se eche a andar la ‘Policía Rosa’, “que es otro tema importante, la idea es bajarlo en caso de violencia a cuatro minutos, es decir, desde que una mujer llama al 911 o se active un reporte, el reto es estar en ese lapso para la atención, con base en protocolos.

Para la conformación de este cuerpo de seguridad acudieron más de 100 mujeres a la convocatoria a solicitar su alta y se encuentran en la fase de la selección, pero hay policías de este sexo en activo que desean formar parte, “mientras que por nuestro lado estamos generando estos protocolos y ya se está trabajando con Chiautempan y Tlaxcala para que sean los primeros en adoptar este modelo”, adelantó.