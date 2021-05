Falta de tiempo y de recursos, impide certificación de guías de turistas: Zecua

La falta de tiempo y el elevado costo que implica obtener la certificación, ha impedido que guías de turistas tlaxcaltecas obtengan dicho reconocimiento que les garantizaría mejores condiciones de trabajo, señaló Karen Yazmín Zecua Romero, presidenta de la Asociación de Tour Operadores y Guías del Estado de Tlaxcala.

Refirió que actualmente la agrupación que encabeza la integran 150 profesionistas, de los que 135 están certificados con la NOM-08, la NOM-09 y las normas locales, y el resto no ha podido lograr el reconocimiento por distintas razones, entre ellas que el tiempo deben pasar en la escuela y el costo de los cursos.

“Son muchos guías en Tlaxcala que no han alcanzado la certificación, porque cuesta dinero, para ser guía de turistas certificado tienes que hacer una inversión de 15 mil pesos, estar seis meses estudiando y pasar todos los exámenes, porque si no los acreditas no te dan el reconocimiento”, expuso Zecua Romero.

En el ámbito académico, señaló que los cursos en la materia duran hasta cinco horas por día hábil, pero muchos profesionistas no tienen tiempo para dedicarlo a su capacitación y “para obtener el certificado un guía necesita estar seis meses en la escuela de 9 de la mañana a 3 de la tarde y hay muchas actividades que no permiten eso”.

Otros motivos por los que estas personas no se certifican, abundó, es que muchos “son guías de fin de semana o son jóvenes que están saliendo de las universidades y no han tenido todavía la oportunidad de certificarse o hay compañeros que no han podido completar el tiempo de la certificación, porque son seis meses de estar casi todo el día”.

Explicó que son tres tipos de prestadores de servicios en el ámbito turístico, “el agente de viajes que es el hace los recorridos, el guía y el tour operador que es el que ejecuta y enlaza toda la cadena productiva del sector, es decir, el que enlaza al guía de turistas, al hotelero, al restaurantero, al destino”.