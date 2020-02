Cerrazón de titular de SEPE impide atender demandas y pendientes: Vera

La diputada local Luz Vera Díaz acusó al Secretario de Educación Pública en el estado, Florentino Domínguez Ordóñez, de cerrazón para abordar y atender diversos temas pendientes de su sector y que han generado el incumplimiento de disposiciones legales y afectado a trabajadores del ramo.

Abundó que el funcionario estatal ha sido omiso con los legisladores para atender temas como el incumplimiento de la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos para Alumnas y Alumnos de Educación Básica en Tlaxcala, tampoco ha aclarado el problema financiero que enfrenta el Instituto Tlaxcalteca de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), y la petición de maestros del Programa Nacional de Inglés (Proni).

En su calidad de presidenta de la Comisión de Educación en la LXIII Legislatura local, la diputada lamentó que los exhortos que ha emitido el Poder Legislativo a dicho funcionario hayan sido como “un llamado a misa”, toda vez que no ha dado respuesta a las recomendaciones.

Abundó: “No hay una apertura por parte del actual secretario como la educación del estado que debería importarle porque es un tema que al final la Secretaría lo va a aplicar y tenemos el tema de los uniformes, qué pasaría si todo el estado demanda a la secretaria para que dieran los uniformes, pues vendría un desfalco para la propia Secretaría; entonces son temas que le debería interesar”

La legisladora del Partido Encuentro Social Tlaxcala (PEST), aseguró que desde la llegada de Florentino Ordóñez a la Secretaría de Educación Pública no ha mostrado interés en reunirse con diputados locales, pues no “recibe las llamadas”; de ahí que le pidió trabajar sin distingos partidistas.

“Desde que asumió el cargo en el mes de agosto se le buscó y tenemos una plática pendiente, solo dice que se pongan de acuerdo nuestras asistentes, pero no toman las llamadas, no nos recibe y los exhortos para el señor son llamados a misa. Es lamentable la actitud que toman y no dudo que tome atención los temas que le compete y no estoy poniendo en tela de juicio su desarrollo, pero es triste que no le interese dialogar para fortalecer el trabajo que está haciendo”.