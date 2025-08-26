Martes, agosto 26, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

Cercanía con la gente es el principal eje de mi gobierno: Alfonso Sánchez

La Redacción

Al encabezar una nueva jornada de audiencias públicas en la capital, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García afirmó que la cercanía con la ciudadanía es el principal eje de su administración.

- Anuncio -

En este espacio de diálogo directo, vecinos y vecinas tuvieron la oportunidad de expresar sus necesidades y recibir atención personalizada, por lo que agradecieron la intervención del alcalde para llevar a cabo acciones de mantenimiento para la difusión artística y de cultura, así como para dar facilidades a quienes más lo necesitan en materia de pago de impuestos ante el municipio.

La jornada estuvo marcada por testimonios que destacan este ejercicio de apertura. “La primera impresión es de cercanía, lo que tiene el presidente es esa apertura ante las necesidades de uno. Esto cambia la imagen de distancia y protocolo; es algo muy grato”, expresó César Delgado Delgado, quien participó en el encuentro.

También estuvo presente Gelacio Cano Santacruz, expresidente del Colegio de Arquitectos de Tlaxcala y quien en su momento fue maestro del alcalde en el Tecnológico de Tlaxcala. En esta ocasión, recordó la brillante trayectoria de Alfonso Sánchez como estudiante.

- Advertisement -

“Lo felicito porque tiene muchas ganas de trabajar por el estado. Sé de su capacidad y compromiso, y hoy lo veo reflejado en este contacto directo con la ciudadanía”, señaló al compartir además su interés por difundir su obra pictórica en beneficio de la ciudad.

Por su parte, Irma Leonor Blancas González subrayó la importancia de estos espacios de cercanía: “Es muy importante que el alcalde tenga esta apertura. Yo solicité apoyo y recibí una respuesta positiva. Eso nos ayuda a resolver problemáticas y a confiar más en nuestro gobierno”.

Con estas acciones, el edil Alfonso Sánchez García escucha a la ciudadanía y atiende sus necesidades, con lo que avanza en el mejoramiento de las condiciones de la vida de las familias tlaxcaltecas.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Insiste la Comuna de Puebla: sí hay un litigio en la “Manzana 36” de La Margarita y no se puede construir en la zona

Patricia Méndez -
La secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano del municipio de Puebla, Karina Romero Sainz, reafirmó que existe un litigio vigente que impide cualquier tipo...

Persisten retos en salud, educación e informalidad laboral en Tlaxcala: Coparmex

José Carlos Avendaño -
Aun cuando la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Tlaxcala reconoció que ha habido una reducción en los niveles de pobreza y...

Aumentó tasa de informalidad laboral 3.1 puntos en el II trimestre de 2025 en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
La tasa de informalidad laboral se ubicó en 72.2 por ciento de la población ocupada en Tlaxcala durante el segundo trimestre de 2025, cifra...

Más noticias

Retiro de visa de EU a ministro de Justicia de Brasil fue “irresponsable”: Lula

La Jornada -
Brasilia.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el martes que el gobierno estadounidense revocó la visa del ministro de Justicia, Ricardo...

Comunitarios en Guerrero se levantan en armas contra cártel de ‘Los Ardillos’

La Jornada -
Chilpancingo, Gro., Habitantes de 85 comunidades mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica de Guerrero, se levantaron en armas...

Condena la Presidenta “intervención” de EU contra Venezuela

La Jornada -
Ciudad de México. Ante la embestida de Estados Unidos contra Venezuela, la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que México “nunca va a estar a...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025