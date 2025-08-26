Cercanía con la gente es el principal eje de mi gobierno: Alfonso Sánchez

Al encabezar una nueva jornada de audiencias públicas en la capital, el presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García afirmó que la cercanía con la ciudadanía es el principal eje de su administración.

En este espacio de diálogo directo, vecinos y vecinas tuvieron la oportunidad de expresar sus necesidades y recibir atención personalizada, por lo que agradecieron la intervención del alcalde para llevar a cabo acciones de mantenimiento para la difusión artística y de cultura, así como para dar facilidades a quienes más lo necesitan en materia de pago de impuestos ante el municipio.

La jornada estuvo marcada por testimonios que destacan este ejercicio de apertura. “La primera impresión es de cercanía, lo que tiene el presidente es esa apertura ante las necesidades de uno. Esto cambia la imagen de distancia y protocolo; es algo muy grato”, expresó César Delgado Delgado, quien participó en el encuentro.

También estuvo presente Gelacio Cano Santacruz, expresidente del Colegio de Arquitectos de Tlaxcala y quien en su momento fue maestro del alcalde en el Tecnológico de Tlaxcala. En esta ocasión, recordó la brillante trayectoria de Alfonso Sánchez como estudiante.

“Lo felicito porque tiene muchas ganas de trabajar por el estado. Sé de su capacidad y compromiso, y hoy lo veo reflejado en este contacto directo con la ciudadanía”, señaló al compartir además su interés por difundir su obra pictórica en beneficio de la ciudad.

Por su parte, Irma Leonor Blancas González subrayó la importancia de estos espacios de cercanía: “Es muy importante que el alcalde tenga esta apertura. Yo solicité apoyo y recibí una respuesta positiva. Eso nos ayuda a resolver problemáticas y a confiar más en nuestro gobierno”.

Con estas acciones, el edil Alfonso Sánchez García escucha a la ciudadanía y atiende sus necesidades, con lo que avanza en el mejoramiento de las condiciones de la vida de las familias tlaxcaltecas.