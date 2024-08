Cerca del 80% de comercios requiere créditos para enfrentar problemas de liquidez: Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tlaxcala, Joseph Rodríguez Ramos estimó que alrededor del 80 por ciento de los agremiados requiere de financiamiento para enfrentar sus problemas de liquidez, al grado que algunos no pueden participar en la Feria de Regreso a Clases programada para mediados de este mes, no porque no quieran promover su negocio, sino porque no tienen la mercancía suficiente para vender más.

Y es que el riesgo es que al ofrecer 10 o 15 por ciento de descuento en las listas de útiles escolares, los comerciantes no cuenten con la mercancía suficiente y queden mal con los consumidores, lo cual “se puede calificar como un fraude o alevosía por mentir a la gente, por eso decidieron no participar”.

Es así que Rodríguez Ramos aseveró que se requiere liquidez por ambos lados, tanto de los empresarios como de los consumidores, de ahí la necesidad de acceder a créditos blandos.

“En su momento daba un ejemplo de Chihuahua en donde durante la pandemia dieron créditos con menos del uno por ciento de interés anual. De modo que necesitamos ver cómo generamos un proyecto donde tengamos créditos totalmente blandos para que los comercios se puedan fortalecer”, asentó.

Pero no sólo está el problema de la falta de créditos blandos en el mercado, sino también la falta de cultura fiscal y financiera entre la mayoría de la población, por eso es que a los emprenden de un negocio se les complica los primeros 10 años el sacar adelante su proyecto y por eso dos de cada 10 Pymes quiebran al primer año.

“Esa es una parte que debemos trabajar con la parte de educación financiera para que también entiendan que no es un problema acercarse a un banco o a una financiera formal para gestionar un crédito y pagarlo”.

Estimó que el 80 por ciento de los socios requiere de financiamiento y muchos de ellos es por temporada. Por ejemplo, citó, en esta época de regreso a clases los que necesitan liquidez son los giros de papelerías, zapaterías, uniformes y mochilas.

“En este momento, un crédito les cae muy bien porque saben que el producto lo van a vender en el término de un mes y lo van a poder liquidar pronto. Y así en cada temporada. Hay negocios, que por su tamaño, con 20 mil pesos pueden solventar su necesidad en el caso de mercancía y habrá otros que requieran de 200 mil pesos, dependiendo el tipo de mercancía que manejen, como en el caso de tecnologías como celulares y computadoras, en donde obviamente 20 mil pesos no les sirven para nada”, apuntó.