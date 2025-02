Cerca de 200 empresas presentarán su Plan de Manejo Especial de Residuos, prevé la SMA; 2025 es el primer año en el que opera este programa

Por primera vez, durante el primer trimestre del año, cerca de 200 empresas registrarán ante la Secretaría de Medio Ambiente del estado (SMA), su Plan de Manejo Especial de Residuos, informó Pedro Aquino Alvarado, titular de esta dependencia.

“Lo cierto es que en el estado no teníamos ninguna regulación para los residuos de manejo especial, que también le compete normar a los gobiernos estatales”, por eso los negocios no presentaban sus planes en la materia, indicó.

Subrayó que este 2025 es el primer año en el que las industrias “ya están presentando un plan de residuos de manejo especial”, lo cual va a permitir tener un control sobre el tipo de desechos que generan, el volumen y todo el proceso que deben pasar para que sean dispuestos de forma correcta.

“Una sola empresa puede generar los mismos residuos, ya sea sólidos urbanos, de manejo especial o peligrosos; por tanto, debe tener ante la SMA un plan para los de manejo especial, uno ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para los peligrosos y ante los municipios el de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), pero cada caso es distinto”, explicó.

Agregó que el plan se presenta una primera vez para su registro y cada año las empresas entregarán la Cédula de Operación Anual en la que reportarán varios datos, como los relativos a emisiones de gases y los de efecto invernadero.

“Cada año nos tienen que informar si se cumplieron sus metas… nosotros vamos a ir monitoreando; básicamente es una primera declaración y de reportes anuales de cómo se están manejando los residuos”.

Destacó que en este 2025 se prevé un registro de más de 200 empresas, “pero como es el primer año y ellas tienen que hacer la declaración a partir de la generación de más de 10 toneladas anuales, ya sabremos cuáles producen más de esa cantidad.

Añadió que este tipo de programas permite rastrear a esas industrias para saber qué pasa con sus desechos y cómo se puede tener una mejor vigilancia, a fin de que las autoridades de protección al ambiente puedan hacer visitas y contrastar datos.

De esta manera, se cuenta con información de la empresa recolectora autorizada y del destino de los residuos, es decir, “se puede seguir toda la cadena hasta poder identificar algunos casos” en los que no coinciden las cifras sobre el volumen que se genera y se traslada, lo cual es motivo de sanción, precisó.

Mencionó que una ventaja de Tlaxcala, comparativamente con otras entidades, es que la SMA recibe residuos de manejo especial y “somos relativamente más baratos que la competencia privada… lo que nos hace ser competitivos y eso ayuda un poco a no generar informalidad”.

El secretario remarcó que durante el primer trimestre del año las empresas podrán realizar el registro y dijo que hay algunas industrias grandes que ya tienen programas de manejo establecidos, por ejemplo, las cadenas o tiendas de autoservicio que operan prácticamente en todo el país.

Subrayó que este trámite implicó una serie de reingenierías, incluso al interior de la dependencia, porque el personal de la SMA no tenía la formación adecuada para llevar a cabo el registro de estos planes, por lo que se han emprendido intercambios de experiencias con los estados de México, Hidalgo y Querétaro, donde los programas están sistematizados.

“El propio software detecta errores y eso facilita que las procuradurías del medio ambiente se enfoquen hacia las empresas en las que no cuadra la información”, comentó.

Aquino Alvarado recalcó que el residuo de manejo especial es de dos tipos: “Cualquiera que se genere en grandes volúmenes, como los de las empresas, o algunos que sin ser peligrosos, es decir, no reactivos, no explosivos, no tóxicos, etcétera, requieren un tratamiento específico, eso incluye a los neumáticos y a los desechos hospitalarios que no sean peligrosos, por citar un ejemplo”.

El unicel, el cartón y los desechos de la industria textil también son de manejo especial y deben tener una trazabilidad; además, por su cantidad y características requieren un tratamiento distinto, al igual que los de la construcción.

En cuanto al pago de los ayuntamientos para el depósito de desechos en rellenos sanitarios, dijo que en 2024 los municipios cubrieron la cuota mediante dos retenciones, una a mitad de año y otra al final; pero puntualizó que en este 2025, debido a que aún está en proceso la transferencia de facultades, todavía no se hace este trámite.

