CEPC emite recomendaciones sobre uso de fuegos pirotécnicos en la entidad

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió recomendaciones respecto al manejo y la quema de fuegos pirotécnicos, ante los riesgos que estas prácticas representan para la vida y los bienes de las personas. Recordó que este tipo de productos son peligrosos, debido a que se elaboran con materia explosivo, razón por la cual se deben extremar precauciones durante su utilización.

En este sentido, pidió a la población evitar la compra clandestina de fuegos pirotécnicos y que niñas y niños no los compren ni manipulen, así como evitar almacenarlos en casa; y de hacerlo, procurar que sea en un lugar seguro, frío y fuera del alcance de menores; evitar transportarlos en la cajuela del auto y no guardarlos en los bolsillos del pantalón o bolso de mano, ya que la fricción puede encenderlos.

Por otra parte, es recomendable que sean adultos quienes los enciendan, uno en uno, y nunca en envases de vidrio o plástico, ya que la explosión puede lanzar materiales con capacidad de causar heridas. Además, siempre deben encenderse en el suelo, y extremar precauciones para evitar quemaduras o lesiones graves.

Es importante que los cohetes que no exploten sean mojados para evitar accidentes, y no intentar encender cohetes que no funcionaron anteriormente. También, lavarse las manos después de manipularlos, para evitar riesgos de intoxicación.

“Debemos tomar en cuenta que la prevención, y el manejo seguro y responsable de estos productos, representa la protección de toda la familia. Exhortamos a la población a que, en la medida de lo posible, evite realizar la quema de fuegos artificiales, porque manipular este tipo de materiales es de alto riesgo”, indicó la institución.

En caso de quemas para eventos públicos, se deben aplicar los protocolos de seguridad respectivos para el manejo y encendido correspondiente, a fin de extremar precauciones y proteger a los asistentes.

Cabe mencionar que, con el propósito de fomentar la cultura de Protección Civil en la población, la CEPC ha realizado 16 supervisiones a polvorines en los municipios de Sanctórum, Tetla, Tepeyanco y Xaloztoc, para verificar que acreditan la reglamentación sobre fuegos pirotécnicos.

En estas revisiones se aplica un protocolo, que incluye la revisión del taller, su documentación y el cumplimiento de medidas de seguridad, a fin de constatar que cumplen la normatividad relacionada con la fabricación, el almacenamiento y el uso de fuegos artificiales.

Finalmente, la CEPC invitó a la ciudadanía a denunciar antes las autoridades la venta de estos productos en lugares no autorizados al número 089.