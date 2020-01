Trabajo del Centro “Fray Julián Garcés” ha sido descalificado y minimizado por autoridades: Méndez

Si bien ningún miembro del Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local ha sido intimidado por denunciar e investigar la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y los problemas de contaminación, su trabajo ha sido descalificado y minimizado, aseveró Alejandra Méndez Serrano, directora de esta organización.

“Amenaza como tal no hemos recibido… por varias cuestiones, nosotros trabajamos con personas de las comunidades que siempre nos van diciendo qué hacer y qué no hacer, como el no cometer alguna imprudencia cuando no se conoce el contexto, para que no termine en situaciones que no se quieren“, respondió.