Celebra Tlaxcala 40 años de magia y tradición con el Festival Internacional de Títeres “Rosete Aranda”

La Redacción

Con el Teatro Xicohténcatl abarrotado por familias, artistas y visitantes, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros inauguró el 40 Festival Internacional de Títeres de Tlaxcala “Rosete Aranda”, un evento emblemático que coloca a la entidad como referente cultural en México y América Latina.

En su mensaje, destacó que Tlaxcala fue pionero al crear este festival, el más antiguo de su tipo en América Latina, y que más de 200 compañías de más de 30 países han compartido su arte, convirtiéndolo en un punto de encuentro entre culturas, lenguas y emociones.

“Este festival pertenece también a las comunidades, a las escuelas, a las plazas y a las familias, porque desde el inicio de esta transformación decidimos que la cultura debía llegar a todos lados, sin distancias ni privilegios, ya que es una herencia viva que mantiene el alma cultural de Tlaxcala”, expresó la mandataria.

Cuéllar Cisneros recordó que los hermanos Rosete Aranda, originarios de Huamantla, “dieron vida a una de las compañías de títeres más admiradas de México, que con talento y creatividad convirtieron este arte en una embajadora de paz, de valores y de alegría”. Añadió que su legado, resguardado en el Museo Nacional del Títere, sigue inspirando a nuevas generaciones.

Afirmó que su gobierno continuará con determinación con el impulso de cada expresión artística: “La cultura no es un lujo, es un derecho, una forma de vida y una herramienta de transformación social. Fortalecerla es fortalecer el alma de nuestro pueblo”.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Cultura del estado (SC), Karen Villeda, celebró cuatro décadas de historia del festival más entrañable de Tlaxcala. “Este festival es herencia viva que, con los hilos de la memoria y la creatividad, nos conecta con generaciones pasadas y deja identidad en nuestro presente para construir un porvenir mejor”, expresó.

Recordó que se realiza la recuperación de parte de los títeres originales de la familia Rosete Aranda, que regresarán próximamente a Huamantla, para que con el mismo espíritu que tenían los hermanos siga llevando alegría y valores a las familias de cada rincón de Tlaxcala.

Villeda aseveró que “este festival, que sigue siendo fiel a su esencia de hace 40 años, busca acercar a la población, no solamente de Tlaxcala, sino de México y el mundo, a esta manifestación artística con contenido de valores estéticos, y también humanista, con destreza escénica y narrativas que siembran principios universales”.

El director del Museo Nacional del Títere (Munati), Ignacio Antonio Tapia Echávarri, destacó que el festival es historia, memoria viva e identidad, un evento que ha cruzado océanos y lenguajes para llevar el nombre de Tlaxcala a los escenarios más recónditos del mundo.

Precisó que, en esta edición, denominada “El festival de los festivales”, participan tres grupos internacionales, 11 nacionales y 22 locales, además de representantes de 12 festivales de títeres de distintas entidades del país y de Canadá y España.

“Impulsar la cultura es impulsar el desarrollo social y humano de Tlaxcala”, expresó Tapia Echávarri, quien agradeció el respaldo del gobierno estatal y celebró que este año se retome el tradicional desfile de títeres, que se realizará el 19 de octubre en Huamantla, como parte de las actividades conmemorativas.

En el evento estuvo presente el titular de la Secretaría de Turismo del Estado (Secture), Fabricio Mena Rodríguez, junto con funcionarios del gabinete legal y ampliado, así como invitados especiales.

