Celebra ISSSTE 40 años de la estancia para el bienestar y desarrollo infantil no. 31

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros asistió como invitada de honor, y en carácter de madrina, al 40 aniversario de la Estancia para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) No. 31 del ISSSTE, donde encabezó la develación de la placa conmemorativa por la celebración.

“Para mí es un honor venir hoy como madrina de este espacio; 40 años se dicen fáciles, pero representan décadas de esfuerzo, compromiso y amor hacia la niñez. Ustedes son quienes ponen los cimientos de lo que será la vida de cada ser humano”, expresó al felicitar a trabajadores y directivos por su labor.

Cuéllar Cisneros resaltó la importancia de las estancias infantiles como espacios seguros y de confianza para madres y padres trabajadores, pues, “dejar a un hijo en buenas manos representa tener la tranquilidad de que están bien atendidos, protegidos y amados. Ese es el verdadero valor de estas instituciones”, dijo.

También recordó que su administración abrió la primera estancia infantil para hijas e hijos de trabajadores de empresas asentadas en la Ciudad Industrial Xicoténcatl (CIX) I, en Tetla de la Solidaridad, subrayando que Tlaxcala es ejemplo nacional en políticas de apoyo a la primera infancia.

En su intervención, el subdelegado de Prestaciones del ISSSTE, Manuel Guillermo Ruiz Salas reconoció la cercanía y respaldo de la gobernadora, al tiempo que recordó la evolución histórica de la estancia desde su fundación en 1985, pues aseguró que celebrar 40 años significa honrar a quienes entregaron su trabajo.

“Esta estancia nació con el propósito de brindar cuidado integral a los hijos de madres trabajadoras y, cuatro décadas después, sigue siendo un pilar de apoyo social. Reconocemos a quienes han sido parte de este camino, y hoy refrendamos nuestro compromiso con la niñez tlaxcalteca”, afirmó.

El subdirector de Capacitación y Servicios Educativos del ISSSTE, Andrés Escobar Maya, destacó el papel nacional de las estancias en la formación integral de la infancia: “Todos los días más de 30 mil niñas y niños reciben atención de calidad, nutrición, valores y, sobre todo, la calidez del personal educativo, que muchas veces se convierte en una segunda familia para ellos”.

Destacó la calidad humana del personal educativo, toda vez que en cada visita que realizan se constata que las educadoras son mucho más que maestras para muchos pequeños, ya que representan una figura materna que les da confianza, seguridad y amor.

Por último, la directora de la EBDI No. 31, Rosalía Tlapale Islas destacó que la institución “ha sido, durante muchos años, un pilar fundamental para la formación de generaciones de niñas y niños, gracias al compromiso de un equipo interdisciplinario que hoy celebramos con orgullo”.

El evento incluyó la entrega de un reconocimiento por 30 años de labor a la docente Rocío Pérez Oropeza, por su servicio a favor de la niñez tlaxcalteca.