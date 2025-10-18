Celebra CIRA 45 años de liderazgo científico en el estudio de la reproducción animal

En el marco del 45 aniversario del Centro de Investigación de Reproducción Animal (CIRA) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx–Cinvestav), Margarita Martínez Gómez, secretaria de Investigación Científica y Posgrado de la UATx, inauguró la 1° Jornada de Investigación Científica que reúne a estudiantes e investigadores en torno a conferencias magistrales y presentaciones orales en el Auditorio para la Formación y Actualización Docente.

- Anuncio -

En su mensaje, Martínez Gómez destacó que el propósito de esta jornada es fortalecer el intercambio académico y fomentar la colaboración interdisciplinaria. Recordó que la llegada de núcleos externos a la UATx permitió consolidar centros de investigación de alto nivel, cuyo trabajo tiene impacto internacional al compartir con la sociedad el conocimiento generado en los laboratorios para resolver problemas con sentido social.

Agregó que la Autónoma de Tlaxcala orienta la mayoría de sus actividades hacia el desarrollo de las nuevas generaciones, en este sentido, la actualización del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC), estructurado en diversos ejes, representa una estrategia integral que fortalece significativamente el ámbito de la investigación, consolidándose como uno de los principales impulsores del progreso académico y científico.

Por su parte, Kurt Leroy Hoffman, coordinador del CIRA–UATx–Cinvestav, subrayó que el Centro está comprometido con la generación de conocimiento que impulsa el desarrollo científico en el campo de la reproducción animal, acumulando más de 400 artículos de alcance internacional que consolidan su papel como uno de los más importantes en la región.

- Advertisement -

A su vez, Óscar González Flores, coordinador de la Jornada, explicó que durante los dos días de actividades se presentarán cinco conferencias magistrales y 30 microsimposios, en los que estudiantes y especialistas compartirán resultados de sus proyectos. Hizo mención especial de los precursores del CIRA, que cuentan con campi en los municipios de Ixtacuixtla y Panotla, entre ellos, Carlos Beyer Flores y Gabriela Gonzáles Mariscal, cuyas líneas de investigación han trascendido en el trabajo actual del Centro.

La jornada inició con la conferencia magistral “El legado científico del CIRA: ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?, impartida por Kurt Leroy.