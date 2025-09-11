Celebra Ciencias Básicas 47 años de formar profesionistas con el sello de la vanguardia educativa: UATx

A 47 años de su fundación, la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología (FCBIyT) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) se ha convertido en un pilar para el desarrollo y la historia de esta casa de estudios por su visión y su comprometida labor al formar a profesionistas que promueven proyectos innovadores para enfrentar los retos que impone la realidad global, afirmó Gloria Ramírez Elías, secretaria de Autorrealización.

En el Teatro Universitario tuvo lugar la ceremonia oficial conmemorativa con diversas actividades académicas preparadas para estudiantes de los siete programas educativos de licenciatura que se ofrecen en el campus Apizaquito, con la asistencia de la estructura directiva de la Facultad, docentes, investigadores, exdirectores y Alfredo Vázquez Galicia, exrector de la UATx.

Con la representación de Serafín Ortiz Ortiz, rector de la UATx, Gloria Ramírez subrayó que esta área universitaria cumple con su misión de brindar una educación a generaciones de profesionistas, quienes egresan con la capacidad técnica y científica, demostrando que las Instituciones de Educación Superior son una fuerza transformadora en la sociedad que promueven el pensamiento crítico y el desarrollo de proyectos innovadores con una visión humanista de la ciencia y la tecnología. Esta celebración, concluyó, permite reafirmar su identidad, pertenencia y compromiso por mantener una vinculación estrecha con los sectores productivos y abonar al desarrollo de la entidad.

Por su parte, Ever Juárez Guerra, director de la FCBIyT, enfatizó que la formación de sus educandos con el Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades los posiciona como un referente de profesionales altamente preparados con conocimientos de vanguardia, valores y con un sentido de compromiso social.

Sostuvo que este aniversario brinda la oportunidad de renovar su misión con la mejora continua, la innovación y el fortalecimiento de un ambiente laboral sano, hecho que es fundamental para fortalecer su vinculación en proyectos académicos y de investigación que favorezcan a la sociedad.

Como parte de esta conmemoración se dictaron las conferencias magistrales “Diseño ingenieril basado en inteligencia artificial: Oportunidades y retos”, a cargo de María del Pilar Gómez Gil y “AI+IOT =Movilidad eficiente en ciudades”, que dictó Juan Humberto Sossa Azuela.