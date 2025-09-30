Celebra Campus Calpulalpan UATx trayectoria de 25 años al servicio de la juventud tlaxcalteca

La presencia de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) en Calpulalpan detonó el desarrollo regional al formar profesionistas altamente capacitados al servicio de la sociedad, modelo que sirvió para que se abrieran los campi de San Pablo del Monte y Santa Apolonia Teacalco, afirmó el doctor Serafín Ortiz Ortiz, Rector de la máxima Casa de Estudios en la entidad, al presidir la ceremonia de inauguración de las actividades académicas en el marco del 25 aniversario de la Unidad Académica Multidisciplinaria campus Calpulalpan (UAMCC).

Teniendo como escenario el Centro Cultural Universitario, ante esta creciente comunidad estudiantil y docente, el doctor Serafín Ortiz rememoró que, con la incorporación de la entonces Universidad de Calpulalpan a la UATx, hace 25 años, se convirtió en la plataforma de sabiduría científica, tecnológica y humanística a través de la cual, en la actualidad, se ofertan 12 programas educativos de licenciatura y dos de posgrado para brindar una formación profesional a esta región del país.

Subrayó que la Autónoma de Tlaxcala se caracteriza por ser una institución emergente que crece y se proyecta, gracias al trabajo que desempeñan sus académicos, investigadores, personal administrativo y de servicios para proyectar el trabajo docente que traza una ruta de vida de los educandos para convertirlos en entes transformadores de la sociedad.

En tanto, el químico René Grada Yahutentzi, director de la UAMCC, destacó que este recinto universitario se posiciona como un referente académico y un faro que ilumina el saber de los mil 500 estudiantes de licenciatura, hecho que patentiza el trabajo educativo desarrollado a lo largo de más de dos décadas al formar a sus estudiantes a través del Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades.

Refirió que el campus Calpulalpan consolida el trabajo educativo mediante sus funciones sustantivas de docencia, investigación, extensión de la cultura y autorrealización, aspectos que contribuyen a refrendar el compromiso de formar a estudiantes propositivos y comprometidos con la sociedad.

En este marco, el rector Serafín Ortiz dictó la conferencia magistral Modelo Humanista Integrador basado en Capacidades (MHIC): Un Modelo Educativo Republicano, donde expuso los alcances de esta propuesta formativa que hoy cuenta con reconocimiento internacional.

La jornada concluyó con la develación de una placa conmemorativa, en honor al licenciado Héctor Israel Ortiz Ortiz, exrector de la UATx y Exgobernador de Tlaxcala, y gran impulsor de este campus, y como reconocimiento a la trayectoria de la UAMCC por sus 25 años de servicio académico.