CEDH es omisa y pasiva frente a violencia contra las mujeres, señalan activistas

El papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) frente a la violencia contra las mujeres, como feminicidios y trata de personas con fines de explotación sexual, es pasiva y omisa, coincidieron activistas.

Durante la mesa virtual de análisis “Violencia Feminicida”, organizada por el Colectivo Mujer y Utopía (CMU), Edith Méndez Ahuactzin, directora de esta asociación civil, expuso que este organismo ha evidenciado que desconoce su responsabilidad, pues no ha diseñado mecanismos para observar la actuación de las instituciones involucradas en la atención a estas problemáticas que afectan a la población femenina.

Cuando –anotó- se ha solicitado información, responde que no la tiene, que no le corresponde, que no es su ámbito o que no ha recibido quejas, “pero con denuncias o no, es un ente independiente” que debe generar recomendaciones a las dependencias.

Por eso, al plantear la pregunta sobre quién respalda a la sociedad civil, en definitiva “no es la CEDH”; aunque es un asunto preocupante y expuesto en diferentes ocasiones, “ahí siguen las mismas prácticas; tanto en esta institución como en otras”.

Expuso que en el caso de familias que buscan atención para resolver algún delito, particularmente en los que se cometen contra mujeres, como feminicidio, desapariciones, trata de personas con fines de explotación sexual, violencia y abuso sexual, acoso, hostigamiento, violencia familiar, entre otros, “muchas se sienten solas”.

Por eso, recalcó que el CMU ha tenido que buscar mecanismos “para mover estas prácticas” machistas, omisas y que responden a un sistema patriarcal. “La CEDH es totalmente pasiva” y tampoco acompaña a defensores.

Por su parte, Marisol Flores García, del Centro Fray Julián Garcés; puntualizó que la CEDH también debe incorporarse al Consejo Estatal contra la Trata.