CEDH no ha registrado quejas contra operativos mochila en escuelas del estado, afirma Ordóñez

A la fecha, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no tiene expedientes de queja contra el llamado “operativo mochila” en planteles educativos, pero sí ha recibido peticiones para participar como observadora, afirmó la presidenta de este organismo, Jakqueline Ordóñez Brasdefer.

Señaló que esta solicitud es realizada por parte de padres de familia o autoridades educativas, a efecto de vigilar que esta medida se aplique de manera adecuada; pero sostuvo que hasta el momento esta institución no ha intervenido.

Remarcó que para las adolescencias, los operativos representan un acto de molestia; sin embargo, resaltó que las escuelas llevan a cabo estas revisiones para prevenir violencias. “Son medidas necesarias de seguridad para el entorno escolar”.

Dijo que hay algunos otros planteles educativos que han solicitado a la CEDH acudir, pero previamente este organismo les solicita información “para saber si se están realizando de manera adecuada, es decir, si ya tienen un acuerdo institucional donde consideran necesario aplicar esta medida preventiva, si ya se le hizo saber a los padres de familia y cómo van a actuar en caso de encontrar algún objeto o alguna sustancia no permitida”.

Abundó que cuando la escuela no aporta esa información requerida o responde que no cuenta con un plan al respecto, “eso quiere decir que no está bien estructurado ni bien planteado”, por lo que se le llama y se le explica lo que tiene que hacer “para justificar esa medida y que no resulte un acto de molestia violatorio de derechos”.

En algunas instituciones educativas los directivos han solicitado un observador con el argumento “de que han encontrado algunas cuestiones y que ya decidieron hacerlo (el operativo)”, de ahí que se les pide que precisen los hallazgos, citó.

La ombusperson reiteró que cuando la CEDH asiste en respuesta a la solicitud de las escuelas, lo hace debidamente sin violentar los derechos de las y los estudiantes. “Siempre cuidando la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género”.

Contestó que en casos donde esas revisiones tienen como resultado la detección de sustancias prohibidas o armas en las mochilas, la CEDH deja el asunto en manos de las instituciones educativas para que actúen con base en su propio protocolo.

“Todo depende de lo que se esté encontrando, recordemos que tenemos autoridades especializadas en adolescentes, desde policía preventiva especializada, agente del Ministerio Público y jueces especializados en adolescentes”, subrayó.

Abundó que estos servidores públicos tienen la facultad de conocer los hechos antisociales o conductas antijurídicas en que puedan incurrir las y los adolescentes. “A lo que los adultos le llamamos delitos para ellos son hechos antisociales”.