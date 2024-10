CEDH da seguimiento a 10 recomendaciones emitidas contra instituciones públicas

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jakqueline Ordoñez Brasdefer informó que este organismo autónomo da seguimiento a 10 recomendaciones dirigidas a instituciones públicas, algunas de las cuales siguen su curso y otras que, por el tiempo que ya pasó, se han atendido de manera parcial.

Empero, dijo que algunos alcaldes que iniciaron su administración el pasado 31 de agosto se han acercado a la CEDH para conocer el contenido de las recomendaciones y los alcances, no obstante que se emitieron en otras administraciones, pero les ha interesado por la garantía de no repetición de violación a los derechos humanos.

Indicó que con los alcaldes que se han acercado se va a reestructurar el diálogo, pero no dio a conocer qué municipios son.

También refirió que las principales violaciones a los derechos humanos que se cometen en la entidad por parte de las autoridades, ya sea estatales o municipales, son a la seguridad jurídica, a la salud y a la educación.

Por otra parte, dijo que antes de que asumieran el cargo los actuales presidentes municipales, asistieron a la CEDH para recibir cursos sobre derechos humanos.

Indicó que con cinco municipios ha habido continuidad a las capacitaciones y “podemos decir que se brinda capacitación constante y ardua”.

Respecto de su intención de participar en el proceso de renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), respondió que para ella es un compromiso muy fuerte postularse, pero no ha tomado una decisión en este momento.

“Está vigente la convocatoria, sin embargo, no estamos alejados de cualquier participación porque es abierta para todas las personas, o sea, es una convocatoria que se ha hecho y se está invitando a todas las personas a sumarse, se espera que acudan más de 100 personas, pues en la anterior acudieron 50”.

Anotó que presidentes de comisiones de Derechos Humanos de los estados están interesados en participar y a ella como miembro de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos “me interesa estar trabajando con quién quede”.

“Entonces, en mi caso no lo he decidido en este momento, pero no descartamos esa posibilidad o que me sume con algunas de mis compañeras o mis compañeros de otros estados que están muy comprometidos también con este trabajo. El caso es sumar”.