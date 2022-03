CEDH aún no determina si hubo exceso de fuerza pública y violación de derechos en protesta feminista 

Jaqkeline Ordóñez Brasdefer, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aseveró que aún no ha determinado si en la protesta feminista en Palacio de Gobierno la Policía Estatal violó derechos y si hubo un exceso en el uso de la fuerza pública, pero que de ser necesario se iniciaría una queja.

En entrevista con medios de comunicación al concluir un foro en el Centro de Convenciones de Tlaxcala, la ombdusperson refirió que este órgano realiza una revisión de los videos e impresiones tomados por el personal que participaron como acompañantes en la manifestación de este martes en contra de la violencia hacia mujeres.

Refirió que se analizan las evidencias para conocer quiénes se involucraron en la agresión directamente, por parte de las autoridades, “y bueno –dijo- en su momento ya vamos a pronunciarnos al respecto” de esos acontecimientos.

A la pregunta de si fue adecuado el protocolo policiaco utilizado durante la protesta (con gases lacrimógenos) se apega a los lineamientos de protección y garantía del respeto a los derechos humanos, respondió que este punto también está sujeto a la revisión para corroborar su fue correcto en la aplicación del uso de la fuerza y disuasión.

“Lo que pude observar directamente fue que en el desarrollo de la marcha, en el primer momento cuando empiezan (las manifestantes) a destruir ciertas mamparas, en ese momento no había presencia policías visible sino hasta después; cuando (ellas) estaban golpeando la puerta de Palacio de Gobierno es cuando hace presencia, ahí ya se presentan otras circunstancias”, abundó.

- Anuncio -

De manera oficiosa –expuso-, la CEDH inició un expediente desde el anuncio de la marcha para comisionar a personal a realizar el acompañamiento y para que lo observaran en las respectivas actas que en lo individual levantaría fuera agregado.

La funcionaria puntualizó que esa actas se hicieron con intervención en las diligencias con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y con el juez municipal.

Prefirió no adelantarse a afirmar que a los contingentes se infiltró un grupo externo de choque, como lo ha señalado el gobierno, pero remarcó que ella observó a un conjunto de personas minoritario “que fueron quienes agredieron, fue muy visible que casi el total de mujeres gritaban sus demandas de una forma pacífica desde su lugar; ignoró si se trata” de lo que la autoridad ha mencionado o si son vecinas de otra entidad, pues no cuenta con mayores datos. La ombudsperson afirmó que hasta el momento no se han recibido quejas contra servidores públicos por violar derechos humanos.