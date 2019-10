Anuncia Cecyte paro laboral para exigir a la SHCP recursos para aguinaldo y aumento salarial

El sindicato de trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y de los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) anunció un paro de labores para mañana miércoles en los 57 plantes de ambos subsistemas y sus áreas administrativas, para exigir al gobierno federal la liberación de los recursos destinados al pago de prestaciones de fin de año y del aumento salarial correspondiente al presente ejercicio fiscal.

En rueda de prensa, el secretario general de esta organización, Zenón Ramos Castillo informó que dicha movilización forma parte de convocatoria de la Confederación Nacional de Sindicatos de los Cecytes-Emsad.

Con ese mismo motivo, comentó que este martes se realizaron en 27 estados del país protestas “pacíficas” ante las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el caso de la organización que encabeza, señaló que mañana miércoles se manifestará en las oficinas del Sistema de Administración Tributaria (SAT), ubicadas en la comunidad de Tepehitec, municipio de Tlaxcala.

“Estas protestas son con respecto a la falta de depósito del aumento salarial que a nivel nacional no se ha llevado a cabo y porque además, a estas fechas, no se ha presupuestado el concepto de aguinaldo del año 2019. Esta lucha no es nueva, viene desde el mes de febrero cuando comenzamos a hacer actividades, y después en abril, mayo, junio y agosto, pero no se ha cumplido con esta presupuestación”.