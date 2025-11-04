Cecyte interpuso denuncia tras amenaza a maestros y alumnos del plantel 09: Mora

El director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y de los centros de Educación Media Superior a Distancia (Cecyte–Emsad), Blas Marvin Mora Olvera confirmó que el subsistema ya interpuso una denuncia ante el Ministerio Público tras las amenazas de muerte dirigidas contra profesores y algunos alumnos del plantel Mazatecochco.

Esto ya que la semana pasada, en el plantel 09 del Cecyte de dicho municipio, se encontró una cartulina con amenazas de muerte dirigidas a docentes y a varios estudiantes, acompañada de vísceras presuntamente de cerdo, lo que generó alarma entre alumnos, docentes y padres de familia. El mensaje anónimo contenía además acusaciones y señalamientos contra algunos maestros.

El funcionario explicó que, desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho, “de inmediato procedimos a través de la Dirección Jurídica para que pudieran tomar cartas en el asunto. Se hizo una denuncia en el Ministerio Público de San Pablo del Monte y se le ha dado puntual seguimiento”, señaló.

Mora Olvera destacó que se mantiene una estrecha comunicación con la directora y el personal del plantel para garantizar su seguridad. Dijo confiar en que las autoridades competentes esclarezcan pronto el caso. “Hemos estado muy atentos con la directora, con los compañeros de Mazatecochco, y estoy seguro de que se va a resolver para bien”, afirmó.

Como medida inicial, el subsistema determinó suspender las clases durante dos días, con el objetivo de permitir que las autoridades ministeriales pudieran realizar las diligencias correspondientes sin afectar la integridad de la comunidad educativa.

“Se suspendieron incluso clases por dos días para que las autoridades investigadoras hicieran su trabajo correctamente y estamos atentos”, explicó el director. Añadió que el Cecyte–Emsad cuenta con protocolos de actuación para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.

Asimismo, hizo un llamado a los padres de familia para involucrarse en la formación de sus hijos y promover una cultura de respeto y paz. “Es muy importante que los padres de familia actúen vigilando, platicando con sus hijos, revisando sus mochilas y hablando sobre lo que significa vivir en un contexto de paz”, subrayó.

Como parte de las acciones preventivas, Mora Olvera informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) colabora con el subsistema a través de operativos con binomios caninos en los planteles educativos, con el propósito de evitar el ingreso de sustancias prohibidas.

“Nuestras escuelas están recibiendo a estos compañeros para vigilar. Es una actividad preventiva que está funcionando bien”, comentó.

El director aclaró que estas revisiones se llevan a cabo con pleno respeto a los derechos de los alumnos y bajo el conocimiento y consentimiento de los padres de familia. “A inicio del semestre se realizaron reuniones en todos los planteles para plantear estas actividades, y los padres estuvieron de acuerdo”, sostuvo.

En relación con los responsables de la amenaza, Mora Olvera advirtió que, de confirmarse la participación de estudiantes del plantel, se aplicarán sanciones severas. “Fue bastante grave, entonces sí tendremos que actuar en torno a buscarles otro espacio educativo fuera de nuestro subsistema”, adelantó.

El funcionario aseguró que hasta el momento no se han registrado otros actos de violencia de esta magnitud en el Cecyte–Emsad, y que los casos de conflicto escolar o bullying suelen resolverse internamente dentro de los planteles.

“Los actos de bullying sí se registran, pero como no son graves, no trascienden hasta la Dirección General. Si los hay, se atienden dentro de cada plantel”, explicó.

Respecto a posibles denuncias por acoso hacia alumnas o docentes, Mora Olvera fue enfático al afirmar que en lo que va de su gestión no se han detectado casos recientes. “Por lo menos en el tiempo que llevo al frente de esta dirección, hace más de nueve meses, no hemos tenido casos en ese sentido”, aseguró.

Finalmente, el director general reiteró que el subsistema mantiene su compromiso con la seguridad y el bienestar de su comunidad, así como con la transparencia en la investigación del caso. “Estamos dando todo el seguimiento necesario para que este tema se resuelva conforme a derecho y sin poner en riesgo a nadie”.