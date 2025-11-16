Domingo, noviembre 16, 2025
Cecyte fortalece la identidad cultural en la Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad 2025

La Redacción

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado y los centros de Educación Media Superior a Distancia (Cecyte–Emsad) de Tlaxcala participaron en la Primera Feria del Frijol y la Agrobiodiversidad 2025, realizada en el Monumento a la Revolución, con una muestra gastronómica y una alfombra artesanal que atrajo la atención de los visitantes.

Estudiantes del plantel 07 Ahuashuatepec prepararon y ofrecieron al público platillos típicos elaborados con frijol, resaltando la riqueza culinaria del estado. La degustación permitió a los asistentes conocer sabores tradicionales y valorar la importancia del frijol en la dieta mexicana.

Además de la muestra gastronómica, el artesano tlaxcalteca Ricardo Flores Téllez presentó un tapete de frijol y aserrín de colores, pieza que simbolizó la diversidad cultural y agrícola de Tlaxcala.

El director general del subsistema, Blas Marvín Mora Olvera subrayó que la participación en este tipo de eventos fortalece la formación integral de los estudiantes, al vincularlos con valores de identidad y cultura.

“Es fundamental que los jóvenes se involucren en actividades que refuercen su sentido de pertenencia y orgullo por nuestras tradiciones”, expresó.

Los alumnos José María Rodríguez, Mayli Ismerai Vicente, Regina Evangeline Zepeda y Shantal Rubí Hernández, acompañados por los asesores Bertha González Chamorro y Alejandro Ricardo Díaz Sánchez, representaron al subsistema en la feria organizada por el gobierno de México los días 14 y 15 de noviembre.

Durante el recorrido por los stands, el coordinador nacional de los Cecyte, Iván Flores Benítez reconoció el esfuerzo de los estudiantes y dialogó con los representantes de Tlaxcala, destacando la relevancia de la participación de los subsistemas en la promoción de la agrobiodiversidad.

