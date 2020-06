Registra Cecyte-Emsad baja demanda de aspirantes para el próximo ciclo, revela director

La Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) y de los centros de Educación Media Superior a Distancia (Emsad) tuvo que ampliar su periodo de registro de nuevo ingreso ante la baja demanda de aspirantes reportada hasta el momento.

Así lo reconoció el director general del Cecyte-Emsad, Teodardo Muñoz Torres, quien informó que el proceso de registro de nuevos alumnos para el próximo ciclo escolar permanecerá abierto por lo menos hasta principios de agosto próximo, pues a partir del 8 de ese mes comenzará la aplicación de la evaluación diagnóstica a los aspirantes.

Refirió que para el ciclo escolar 2020-2021 que iniciará el 21 de septiembre de este año, se disponen de 6 mil espacios para alumnos de nuevo ingreso en ambos subsistemas de bachillerato, sin embargo, hasta la semana pasada la plataforma de solicitudes de fichas para el examen de admisión reportaba menos de 4 mil trámites.

“Tenemos una oferta de 6 mil fichas para nuevo ingreso, ahorita entendemos que vamos bajos, por eso es que ampliamos el periodo para que los jóvenes se registren, estamos en la etapa de promoción”, explicó el funcionario, quien indicó que el registro de solicitudes reportado el lunes pasado era de 3 mil 700 aspirantes.

El periodo de pre-registro para aspirantes de nuevo ingreso al nivel de bachillerato fue del 17 de febrero al 20 de mayo pasados en la página de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE); pero ante la baja demanda para el Cecyte-Emsad, la Dirección General de estos subsistemas abrió su propia plataforma en su página oficial de internet.

Respecto del examen de admisión, Muñoz Torres explicó que se aplicará en tres bloques los días 8, 9 y 15 de agosto próximo a través de una plataforma de internet, con la finalidad de cuidar la salud de los aspirantes ante la pandemia de Covid-19 que atraviesa la entidad.

“Ahorita tenemos una guía de estudios que se llama Reto Cecyte, ahí estamos monitoreando cuántos alumnos y el horario en que se conectan y a qué nivel están llegando en este ejercicio lúdico. Es una plataforma aprobada por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (Cosdac) y les va a servir a los aspirantes para que presenten su examen a distancia”, dijo.

“Es una evaluación diagnóstica, no un examen, y no es una condicionante, si el chico no tiene una calificación óptima, no será una limitante para que puedan formar parte de la familia Cecyte, pero sí es un requisito para que podamos conocer cómo vienen nuestros jóvenes, en qué parte están bien y en qué parte no para que las academias tomen decisiones en cada plantel y con base a ello generen las planeaciones educativas”, explicó.