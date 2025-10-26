Domingo, octubre 26, 2025
Cecilia Rascón lanza Asústame Panteón, un disco que celebra las leyendas y el Día de Muertos

Cecilia Rascón lanza Asústame Panteón, un disco que celebra las leyendas y el Día de Muertos
Cecilia Rascón lanza Asústame Panteón, un disco que celebra las leyendas y el Día de Muertos
Dania Corona Muñoz

La cantautora mexicana Cecilia Rascón presentó oficialmente su nueva producción discográfica titulada Asústame Panteón, un álbum conceptual que celebra la tradición oral, las leyendas prehispánicas y el Día de Muertos, disponible desde el pasado 24 de octubre en todas las plataformas de streaming. El título, explicó la artista, “refleja el espíritu lúdico y profundo con el que los mexicanos nos relacionamos con la muerte”, y se convierte en el eje narrativo de este proyecto. 

En este nuevo material, Rascón propone un viaje sonoro que mezcla códices antiguos, mitos mesoamericanos, historias de emperadores, nahuales, chaneques, momias y dioses, todo envuelto en géneros musicales que van desde el cha cha chá, blues y rap, hasta polka–huapango, cumbia y alabanza concheras. “Son narraciones, cantos, cuentos e historias para recibir y alabar a las ánimas que nos visitan en los siguientes días”, expresó la compositora. 

El álbum, realizado con apoyo parcial del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Tlaxcala, forma parte de la serie Canciones para grandes niños Vol. 5, donde la artista mantiene su sello característico: música dirigida al corazón, sin importar la edad. “Los niños de corazón pueden tener 100 años o pueden tener dos”, recordó, y enfatizó que este proyecto no solo entretiene, sino que transmite identidad colectiva, memoria histórica y valores espirituales. 

Asústame Panteón está integrado por piezas que van entre cantos y narraciones, como Ohuincan Chaneque, Las Momias, Mi Abuelo Tlamatini, La Ofrenda y Los 8 Presagios Funestos, esta última narrada en español y náhuatl. Rascón destacó que estas obras están basadas en investigaciones profundas sobre la cosmovisión indígena. “Hablo de los presagios de Moctezuma, de los tiempos antes de la conquista, de lo que vieron los sabios en el cielo y que anunciaban un destino inevitable”. 

La artista explicó que el disco también reflexiona sobre la colonización y la resiliencia cultural, abordando episodios como la prohibición del amaranto por parte de los españoles. “El amaranto estuvo penalizado hasta con la muerte, y por eso incluyo El Triunfo de la Alegría, porque celebrar la semilla es celebrar la resistencia de nuestro pueblo”. 

Con más de dos años de producción y la participación de artistas de México y el extranjero, el proyecto fue grabado en estudios como SAE México, Ruiseñor y Jam Club Tlaxcala, con la intervención de músicos especializados en sonidos tradicionales y contemporáneos. Entre ellos destacan Liber Terán, Rodrigo Duarte, Ricardo Benítez y Emiliano López Rascón. “Este proyecto ha sido una suma de voluntades, talentos y amor por nuestras raíces”, afirmó.

El álbum también aborda la tensión cultural entre el Día de Muertos y la presencia del Halloween globalizado, con piezas que invitan a reflexionar sobre la identidad mexicana. “Hablo de lo que sucede cuando el Halloween invade la tradición, cuando los niños se disfrazan de personajes ajenos a nuestras raíces”, señaló.

Rascón detalló que la diversidad de géneros musicales responde a la necesidad de contar historias desde múltiples sensibilidades. “Hay fusiones con rap, de cumbia yucateca con sonoridades rituales. La muerte en México se baila, se canta y se enfrenta con alegría”, sostuvo.

Finalmente, invitó al público a escuchar Asústame Panteón y dejarse envolver por los sonidos, cantos y relatos que honran a los muertos y celebran la vida. “Este disco es una ofrenda. Es música para que al cerrar los ojos puedas oler el cempasúchil y sentir el regreso de nuestros ancestros”, concluyó.

