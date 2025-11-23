CCU–UATx abre sus puertas a la abstracción con “Espacio Silencioso” del maestro Pablo Olivera

La Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) inauguró la exposición Espacio Silencioso, del escultor Pablo Olivera, en el lobby del Centro Cultural Universitario (CCU), donde permanecerá disponible al público hasta el 20 de febrero. La muestra reúne piezas que exploran la tridimensionalidad y la relación entre materia y espacio.

Durante la apertura, Olivera explicó que su obra parte de un proceso técnico que transforma un plano en volúmenes mediante cortes y dobleces: “Todas son piezas que parten de la idea de iniciar con un plano y a partir de cortes y dobleces genero un paso de las dos a las tres dimensiones, que es esencialmente el lenguaje de la escultura”, señaló.

La exposición está compuesta por 17 esculturas elaboradas principalmente en metal oxidado, además de seis cuadros. El artista comentó que la oxidación forma parte del lenguaje expresivo de su trabajo: “Me interesa mucho la oxidación como parte del lenguaje propio de la materia… dejar que el clima, el aire, el viento la oxide como tal”.

Parte de las piezas fueron construidas con hierro de reúso, cuyos desperfectos considera una virtud. “Tiene algunos accidentes, agujeritos, cosas que para mí enriquecen esta posibilidad de lo abstracto porque todo es expresivo a fin de cuenta”, explicó.

Olivera destacó que su obra no busca ser narrativa ni literal, sino que apuesta por la interpretación del espectador. “La abstracción abre la posibilidad de que la gente al verlo trate de entender qué está viendo a fin de cuenta”, afirmó, al tiempo que señaló que un pequeño texto introductorio puede servir como puente para acercar al público menos familiarizado con la escultura abstracta.

El escultor subrayó que la contemplación y el recorrido alrededor de las piezas son claves para comprenderlas. “Su inutilidad práctica la hace ser un objeto para contemplación, para rodearlo y entender cómo cada ángulo te da una visión distinta”, comentó.

Asimismo, sostuvo que la obra se completa en la interacción con el espectador: “La escultura está viva, está respirando, y son las proyecciones de la sensibilidad humana del autor para el público también sensible”, expresó.

Sobre el título de la exposición, explicó que surge de una analogía entre la música y la escultura. “Relaciono mucho el sonido, el golpe de la percusión con la materia y el silencio en la música con el espacio en la forma, el espacio es el silencio de esa forma”, dijo.

Por su parte, Samantha Viñas Landa, directora del CCU, destacó que esta muestra forma parte de los esfuerzos por reactivar el lobby como espacio expositivo. “La indicación del señor rector Serafín Ortiz Ortiz es que este espacio pueda tomar otro sentido en el ámbito del arte y la cultura con algunas exposiciones”, indicó.

Viñas Landa recordó que esta es la cuarta exposición organizada durante la administración del rector Serafín Ortiz y señaló que las muestras suelen mantenerse durante al menos dos meses, con posibilidad de extenderse según el interés del público. Añadió que estos montajes permiten que más personas se acerquen al arte: “La gente que viene y puede adentrarse en las exposiciones se da cuenta de que es para todo público”.

La directora resaltó la importancia de vestir el lobby del CCU, ya que es el único auditorio de su tipo en el estado y recibe numerosas actividades académicas, lo que facilita que públicos diversos se encuentren con propuestas artísticas.

Finalmente, adelantó que para 2026 ya se proyecta una nueva muestra titulada “Vestir el cuerpo”, centrada en la relación ancestral del ser humano con elementos como la ropa, los tatuajes y otras formas de ornamentación corporal. “Hablamos de los tatuajes que inicialmente fueron el primer vestido que tuvieron muchas sociedades”, apuntó.