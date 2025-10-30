CCLET solicitó 3 por ciento de incremento a su presupuesto para 2026: Badillo

El director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tlaxcala (CCLET), José Badillo Montiel informó que la propuesta de presupuesto para 2026 que remitió a la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado es prácticamente igual a los 16 millones 989 mil 108 pesos de 2025, pues sólo se requirió 3 por ciento de incremento.

“Hemos tratado de ser austeros en esa parte y, a la par, ser eficientes con ese presupuesto. Consideramos que nos ayuda la parte del subsidio que se logró con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) este año, pues el presupuesto de 2026 lo destinamos para la planeación administrativa para la funcionalidad y ya sobre la marcha vemos los ajustes económicos que se puedan realizar, que sean necesarios o que tengamos que implementar alguna medida estratégica para seguir operando”, comentó en entrevista.

Expuso que la actividad que realiza el CCLET “es noble porque trabajamos bajo la buena fe de las partes y consideramos que con ese presupuesto vamos a redoblar esfuerzos y a dar buenos resultados”.

Recordó que el CLCET recibirá un subsidio de 6 millones 484 mil 504.6 pesos de la STPS, a efecto de adecuar un inmueble en Apizaco donde abrirá una oficina el próximo año y adquirir mobiliario y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para ese espacio y las instalaciones de Tlaxcala capital.

“Estoy contento porque de todos los estados solamente seis lograron concretar sus proyectos y el 9 de junio de 2025 se notificó la opinión de factibilidad del primer proyecto que se refiere a construcción adecuación y adaptación del inmueble que se adquirió para el Centro de Conciliación con sede en Apizaco”, detalló.

Dicho inmueble ya es propiedad del CLCET y se logró un subsidio de 3 millones 359 mil 70.58 pesos para su remodelación.

Refirió que la apertura de una oficina en Apizaco es resultado de un estudio que se hizo sobre la necesidad de acercar los servicios a la zona centro del estado, pues “sabemos que hay municipios como Huamantla, Ixtenco, Lázaro Cárdenas, Terrenate, Emiliano Zapata, Tlaxco, Calpulalpan y Tetla de la Solidaridad, por citar algunos, que tienen como punto de contacto a Apizaco”.

En tanto, el 12 de agosto de 2025 la Unidad de Enlace de la STPS notificó que el segundo proyecto es factible y por ello se aprobó para adquirir mobiliario con un monto de un millón 728 mil72.88 pesos para ambas sedes y TIC’s por un millón 397 mil 361.14 pesos.

“Con ello se adquirirá mobiliario y se contarán con los medios tecnológicos requeridos para poner en marcha la sede de Apizaco y hacer la sustitución del equipo de cómputo que ya esté obsoleto de esta institución, recordemos que ya son cuatro años de trabajo y el equipo de cómputo por la carga de trabajo que tenemos ya empieza a ser deficiente”.

Puntualizó que todo esto se concretará al iniciar 2026 con lo cual “esperamos poder trabajar con el doble de intensidad para extender los servicios de los centros de conciliación a los lugares donde se requiera”.