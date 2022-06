CCI: si titular de Impulso Agropecuario no entiende al campo que renuncie al cargo

Claudio Flores Espina, dirigente de la Central Campesina Independiente (CCI), demandó al gobierno estatal corregir la política en materia agropecuaria porque, entre otras cosas, el fertilizante que entrega con subsidio no cubre los requerimientos de calidad para obtener un buen rendimiento, ya que es “marca patito” e implica una mayor inversión.

Además, cuestionó la capacidad del titular de la Secretaría de Fomento Agropecuario (SIA), Rafael de la Peña Bernal, para resolver las problemáticas en este sector. “Espero recapacite o si no entiende del campo que renuncie”.

Dijo que ha asistido a reuniones a la SIA “pero vemos que secretario como que no tiene voluntad o no comprende la política agropecuaria, piensa que los abonos orgánicos son una solución en este momento y da evasivas a nuestras inquietudes planteadas”.

El paquete para este año –subrayó- no ha sido el más adecuado, sobre todo en el caso de fertilizantes “porque entregan una mezcla que no tiene la calidad adecuada”, por eso muchos productores prefieren comprar en otro lado en lugar de aprovechar el subsidio de 30 por ciento, “que antes era de 40”.

Apuntó que este asunto ha sido expuesto a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien instruyó al secretario “pero él no entendió y no está ayudando como debiera, porque de por sí los apoyos son pequeños y no se están dando resultados”.

Refirió que es entendible que hay una crisis económica, sin embargo, las condiciones del fertilizante “ahora están peor que en otros años”, ya que la mezcla implica hacer dos o tres inversiones para llegar a la fórmula requerida, tradicionalmente obtenida de urea y DAP, que son las más utilizadas.

El nombre del producto es ‘Urea Min’, es una “marca patito”, sirve pero no alcanza a cubrir la calidad, por eso es que muchos agricultores “prefieren endrogarse con un crédito” para comprar el químico que garantice una cosecha favorable, recalcó.

En las bodegas que la SIA habilitó –apuntó- ese fertilizante cuesta 13 mil pesos; mientras que el precio de Urea es de 19 mil pesos en el mercado libre y el de DAP es de seis mil pesos, por lo que para sembrar una hectárea se debe contar con una cantidad importante de al menos 25 mil pesos.

Insistió en su llamado a los dos niveles de gobierno, federal y estatal, porque ambos prometieron “apostarle al campo y esa no es una forma, me parece que han equivocado la política, pues si bien es cierto que el programa Sembrando Vida ayuda, no favorece al sector porque se necesita productividad y alimentos”.

Asimismo, mencionó que el cambio al que se comprometió la Cuarta Transformación “es solamente un eslogan, en realidad no se están haciendo las cosas como debiera, lo más lamentable es que no escucha”.

Es difícil que en este año se redireccionen los recursos destinados a este sector en el presupuesto estatal 2022, para armar un plan adecuado en el que sean incluidos todos los productores, como lo sugirió el titular de la SIA en algún momento, “pero una cosa es lo que se dice y otra la que se hace, pues no ha sucedido”, acentuó.

Añadió que la etapa actual de este ciclo agrícola primavera-verano necesita mucha inversión; sin embargo, Rafael de la Peña ha argumentado que el recurso está etiquetado y que no se puede ampliar el respaldo económico.

Por otra parte, Claudio Flores, quien también ocupa la secretaría técnica del Congreso Agrario Permanente (CAP), enfatizó que se ha retrasado la entrega de fertilizantes gratuitos por parte del gobierno federal, pero hay campesinos que ya lo requieren.

“Que el gobierno de la República atienda esta necesidad, porque dice que está ayudando al campo pero no es así, muchos programas han desaparecido”, lamentó.