CCC: alrededor de mil expedientes agrarios ‘están parados’ en el TA debido a la pandemia

Alrededor de mil expedientes “se encuentran parados” en el Tribunal Agrario (TA) en Tlaxcala, debido a las medidas sanitarias implementadas durante esta pandemia de Covid-19, para reducir contagios del virus, señaló Edilberto Castillo Castillo, dirigente estatal de la Central Campesina Cardenista (CCC).

Señaló que esos asuntos corresponden a los años 2019 y 2020; todos –agregó– son producto del modelo neoliberal, al igual que los del resto de la República, por lo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, debería devolver sus derechos a todos los campesinos afectados.

Sin embargo, en este momento no ha logrado avanzar en el desahogo de todos esos juicios, debido a las restricciones impuestas por esta pandemia, de ahí que el Tribunal Agrario no es la excepción y también ha diferido plazos porque no funciona cien por ciento.

Comentó que en noviembre pasado se realizó una audiencia para un caso que lleva la CCC, pero solo entraron las partes en conflicto para recibir la demanda; mientras que en el caso delos procesos que se realizan de manera virtual, el sistema es deficiente.

Consideró que ante la problemática de salud que se enfrenta tanto a nivel estatal como nacional por esta pandemia, “se ve difícil una reanudación de labores de manera total” de manera inmediata.

Castillo Castillo remarcó que los derechos fundamentales “de la gente del campo y de la tenencia de la tierra en el país fueron privados desde la reforma al artículo 27 constitucional… más de 40 por ciento del territorio nacional está concesionado, ¡es tremendo!, todo por beneficiar a algunos cuantos en el modelo neoliberal”.

Apuntó que no había necesidad de fraccionar la tierra, pues ahora muchos productores agrícolas “no tienen nada” y recordó que esta situación se advirtió a tiempo.

“Se dijo que esa reforma era un error, pero los priistas y panistas decían que nos iban a llevar al primer mundo, no fue cierto y la gente se quedó con problemas porque ese modelo vino a acabar con sus derechos”, subrayó.

En las afectaciones de los megaproyectos se rentan tierras de pequeños propietarios –anotó– porque les decían a campesinos que se las iban a comprar a buen precio; pero el mismo Estado protegió todos esos abusos.

Lamentó que hasta ahora, a ningún diputado federal o senador de la República se le ha ocurrido revisar la fracción sexta de ese artículo, la cual ya es obsoleta. “Nadie dice nada de esto”, reprochó el líder ceceista.

Refirió que debido a la pandemia el Registro Agrario Nacional (RAN) “tampoco hace movimientos, pese a todas las problemáticas que hay en el sector” y que la Procuraduría Agraria (PA) ha operado “a medias de manera virtual, pero no puede hacer más; solo antes de noviembre realizó cambios de órganos de representación”.