Caviar judicial

El Poder Judicial requiere una profunda reforma que logre cumplir con su misión que es la impartición de justicia pronta y expedita independientemente al sector que pertenezca el agraviado/a (s), sea persona física, moral, el gobierno o el propio Estado mexicano, cumpliendo el debido proceso y atendiendo los protocolos establecidos para la protección de los derechos humanos para cuando éste aplique. En México, por lo regular esa misión se cumple a cuenta gota y en muchas ocasiones la justicia nunca llega o ésta está torcida para beneficiar al delincuente, al empresario, al político y ahora hasta el crimen organizado. Hay la percepción que el Poder Judicial está corrompido desde sus entrañas, este poder debe reformarse porque no sólo implica la impartición de justicia sino que se relaciona con dos hechos sustantivos: el equilibrio de poderes y su contribución a la democracia en México.

En relación al equilibrio de poderes, la historia política demuestra que por décadas el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) estaban plenamente subordinados al poder presidencial, al igual que el Poder Legislativo. Eran brazos operadores del Ejecutivo, cientos de historias y de casos lo demostraban, la ley se impartía a modo de cumplir con los deseos y caprichos del poderoso presidente, no sólo en la integración de la averiguación previa, sino en los fallos de la tremenda Corte, lo mismo ocurría para casos menores que por alguna razón eran interés de la clase política o de la clase económica o por aquellos casos que por su magnitud requerían el soporte judicial. Ocurrió, por ejemplo, con varias de las reformas estructurales que aunque fueron impugnadas por afectar los intereses de la nación, eran rápidamente desechadas. Basta recordar que hasta antes de 2018, gran parte del andamiaje legal para consolidar el modelo neoliberal contó con la participación crucial del Poder Judicial, que fue cómplice del debilitamiento del Estado mexicano en beneficio de los poderes económicos nacionales o extranjeros. La relación de subordinación se reproducía de arriba hacia abajo, lo que provocaría que el manto protector cubriera las huellas del delito.

Sobra decir que la subordinación implicó un conjunto de atribuciones y facultades que se fueron enquistando en el Poder Judicial, la complicidad tuvo mecanismos de reciprocidad, entre ellos hacer de este poder una institución que desde mucho tiempo atrás ganó discrecionalidad, dispendio y recursos cada vez más altos para su operación. Los famosos privilegios, que no sólo cubrían los excesos, por ejemplo, en salarios para los ministros y jueces, entre otros funcionarios, sino que había y hay practicas documentadas de un enorme nepotismo, influyentismo, compadrazgo y amiguismo para el reparto de puestos en la estructura burocrática. Entrar al Poder Judicial o a la Carrera Judicial se convirtió en un desafío para quienes no contaban con el brazo amigo o familiar que los postulara, esas prácticas fueron parte de los intercambios para asegurar la subordinación, misma que continuó hasta el último presidente del PRI, Enrique Peña Nieto.

La relación empezó a cambiar con Andrés Manuel López Obrador y más allá de las especulaciones sobre si el presidente tiene interés en que se consolide la autonomía de la SCJN o que puede tener influencia en la misma para que el Poder Judicial deje de servir a los grandes intereses y sea un aliado de todos los sectores sociales y, por su puesto del Estado mexicano, hoy se empieza a gestar el equilibrio de poderes que ha sido un ausente permanente en más de un siglo, construirlo no ha sido tarea sencilla, un primer intento se dio bajo la presidencia de Arturo Zaldívar al inicio del año 2019, quien propuso una profunda reforma judicial, misma que no se logró consolidar, habría que recordar que se planteó ampliar su periodo al frente de la SCJN, mismo que fue desechado por no cumplir con la Constitución. Al final, la ministra Norma Lucia Piña quedó al frente del Poder Judicial y con la que el presidente ha tenido sendos desencuentros provocados por los fallos de la tremenda Corte que reproducen en la opinión de muchos la defensa de los intereses del viejo régimen, que incluye al poder político, económico, el crimen de cuello blanco y el organizado.

La disputa se ha vuelto ríspida, pero el fondo es romper los intereses creados alrededor del Poder Judicial, específicamente en la élite dorada, y que éste pueda lograr su autonomía no sólo de la presidencia que sería deseable, sino de los poderes fácticos que al parecer lo tienen secuestrado. La lucha adquiere otros tintes, es la importancia de que el Poder Judicial contribuya a la consolidación de la democracia a través de impartir justicia sin distingos y sin preferencias, pero para ello se necesita romper con la enorme cantidad de privilegios que les fueron otorgados por el pago de servicios al poder presidencial.

Se necesita un Poder Judicial que imparta justicia, pero que al mismo tiempo sume a la democracia; de hecho, parecería que se busca todo lo contrario, que ese poder se mantenga intocable para asegurar que los grupos de interés sigan tratando de imponer o resistir al cambio de régimen. Esa experiencia ya se tuvo en el Poder Legislativo, costó un periodo muy largo, pues el Senado se convirtió por muchos años en el bastión para cuidar al régimen autoritario y salvaguardar los intereses del dinero. No repetir esa historia es lo mínimo que se espera del Poder Judicial, menos caviar y más justicia.