CAT lanza convocatoria del IV Concurso Estatal de Alfarería y Cerámica 2025

La Redacción

Los concursos que organiza la Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT) se han convertido en un espacio clave para reconocer el talento de las y los artífices locales y honrar su creatividad.

Además, contribuyen en la preservación de las técnicas tradicionales y fortalecen el legado cultural del estado, promoviendo que el conocimiento, la destreza y el arte transmitidos por generaciones sigan siendo parte viva de la identidad tlaxcalteca.

Como parte del impulso a este sector, se presentó la convocatoria al IV Concurso Estatal de Alfarería y Cerámica 2025, un certamen que busca destacar el trabajo creativo de las y los artesanos.

Las y los interesados podrán registrar sus obras hasta el próximo 29 de agosto, en un horario de 9 a 13 horas, en las instalaciones de la CAT, ubicadas en avenida Emilio Sánchez Piedras, número uno, en el centro de Tlaxcala.

El certamen está dirigido a artesanos que elaboren piezas con materiales, técnicas y diseños tradicionales, así como a quienes propongan nuevas expresiones dentro de la alfarería y la cerámica.

Podrá participar en las siguientes categorías: A. Alfarería vidriada libre de plomo (la pieza debe incluir la leyenda “Libre de Plomo”); B. Barro bruñido; C. Barro natural, y D. Talavera.

Cada participante podrá registrar una sola obra, la cual deberá ser original, no haber sido premiada ni concursado anteriormente, y deberá conservar elementos propios de su comunidad de origen. Además, deberá proporcionar información clara sobre su proceso de elaboración, diseño y técnica utilizada.

Para el registro de piezas, las personas deberán presentar dos copias a color en una sola hoja de su identificación oficial (INE) y CURP certificada.

El jurado calificador estará integrado por especialistas en arte popular y su decisión será inapelable.

Se premiarán los primeros cinco lugares de cada categoría, con estímulos económicos que van de 2 mil a los 8 mil pesos. Junto con el Galardón Estatal, que reconocerá a la mejor pieza del certamen con un premio de 12 mil pesos.

La Casa de las Artesanías reiteró que este concurso tiene como finalidad visibilizar y premiar el talento artesanal tlaxcalteca, fortalecer el patrimonio cultural del estado y fomentar la continuidad de saberes ancestrales.

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Emite FGE 2 mil 266 órdenes de protección a mujeres por violencia de género

Yadira Llaven Anzures -
En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió 2 mil 266 órdenes de protección a mujeres por denuncias de...

De la Peña busca la presidencia de la mesa directiva del Congreso local

Juan Luis Cruz Pérez -
El morenista Emilio De la Peña Aponte reconoció su interés por ocupar la presidencia de la mesa directiva del Congreso local, misma que encabezará...

Con acción coordinada entre ayuntamiento de Tlaxcala y Congreso local, se llevó a cabo el festival folklórico

La Redacción -
Como una forma de fortalecer la identidad cultural y difundir el talento juvenil, el fin de semana se llevó a cabo en el Congreso...

Detienen en Colima al ‘Chalamán’, familiar de ‘El Mencho’; requerido en EU por narcotráfico

La Jornada -
Ciudad de México. En un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad que derivó de un intercambio de información con Estados Unidos, fue detenido en...

Kilmar Ábrego, salvadoreño símbolo de política migratoria de Trump, vuelve a ser detenido en EU

La Jornada -
Baltimore, Estados Unidos.- Un ciudadano salvadoreño que se volvió un símbolo de la guerra del presidente Donald Trump contra la inmigración ilegal fue detenido...

Nuevo ataque israelí a hospital en Gaza mata a cinco periodistas

La Jornada -
Gaza, Territorios Palestinos.- Cinco periodistas, entre los cuales colaboradores de medios internacionales, murieron el lunes en un ataque israelí contra un hospital en el...

