CAT lanza convocatoria del IV Concurso Estatal de Alfarería y Cerámica 2025

Los concursos que organiza la Casa de las Artesanías de Tlaxcala (CAT) se han convertido en un espacio clave para reconocer el talento de las y los artífices locales y honrar su creatividad.

Además, contribuyen en la preservación de las técnicas tradicionales y fortalecen el legado cultural del estado, promoviendo que el conocimiento, la destreza y el arte transmitidos por generaciones sigan siendo parte viva de la identidad tlaxcalteca.

Como parte del impulso a este sector, se presentó la convocatoria al IV Concurso Estatal de Alfarería y Cerámica 2025, un certamen que busca destacar el trabajo creativo de las y los artesanos.

Las y los interesados podrán registrar sus obras hasta el próximo 29 de agosto, en un horario de 9 a 13 horas, en las instalaciones de la CAT, ubicadas en avenida Emilio Sánchez Piedras, número uno, en el centro de Tlaxcala.

El certamen está dirigido a artesanos que elaboren piezas con materiales, técnicas y diseños tradicionales, así como a quienes propongan nuevas expresiones dentro de la alfarería y la cerámica.

Podrá participar en las siguientes categorías: A. Alfarería vidriada libre de plomo (la pieza debe incluir la leyenda “Libre de Plomo”); B. Barro bruñido; C. Barro natural, y D. Talavera.

Cada participante podrá registrar una sola obra, la cual deberá ser original, no haber sido premiada ni concursado anteriormente, y deberá conservar elementos propios de su comunidad de origen. Además, deberá proporcionar información clara sobre su proceso de elaboración, diseño y técnica utilizada.

Para el registro de piezas, las personas deberán presentar dos copias a color en una sola hoja de su identificación oficial (INE) y CURP certificada.

El jurado calificador estará integrado por especialistas en arte popular y su decisión será inapelable.

Se premiarán los primeros cinco lugares de cada categoría, con estímulos económicos que van de 2 mil a los 8 mil pesos. Junto con el Galardón Estatal, que reconocerá a la mejor pieza del certamen con un premio de 12 mil pesos.

La Casa de las Artesanías reiteró que este concurso tiene como finalidad visibilizar y premiar el talento artesanal tlaxcalteca, fortalecer el patrimonio cultural del estado y fomentar la continuidad de saberes ancestrales.