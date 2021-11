Caso de Rosario Robles, ejemplo de justicia selectiva que se practica en México: Moguel

El caso de Rosario Robles Berlanga, quien se encuentra presa por su presunta participación en el fraude conocido como la “Estafa Maestra” en el sexenio de Enrique Peña Nieto, es un ejemplo de que en este gobierno se practica la justicia selectiva y simulada, aseguró Mariana Moguel Robles, hija de la ex funcionaria federal durante la administración anterior.

Moguel Robles hizo estas declaraciones en rueda de prensa celebrada este martes en la capital del estado, en la que también convocó a la población tlaxcalteca a sumarse a la “Ruta por la Libertad”, cuya finalidad es exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador la liberación de su madre.

Contrario a lo expresado por el mandatario federal, afirmó que en este gobierno sí se pueden hablar de presos políticos y ejemplo de ello es Rosario Robles, quien fue juzgada a prisión preventiva por un juez familiar de Dolores Padierna y René Bejarano, declarados enemigos de quien fuera secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Peña Nieto.

Sostuvo que en la “Ruta por la Libertad” busca denunciar todas las violaciones sistemáticas que ha sufrido su madre, que se encuentra presa en Santa Martha Acatitla, pero también pretende levantar la voz por muchas mujeres y hombres que se encuentran en centros penitenciarios y no tienen una legítima defensa y son violados sus derechos humanos.

“Venimos exigiendo por muchas mujeres, porque Rosarios hay miles. Se utiliza la prisión preventiva de manera excesiva en el país, pero se vulnera el principio de presunción de inocencia y hay mujeres que llevan años presas esperando una sentencia y como ejemplo está mi madre que no ha podido iniciar su juicio, porque después de dos años tres meses seguimos debatiendo la modificación de la medida cautelar”.

Moguel Robles dijo sentir dolor al ver que México se construye como “país a través de la justicia selectiva y simulada y no a través de la justicia de piso parejo, le están apostando a la justicia punitiva y no a la justicia restaurativa. Este país está ensangrentado, este país merece construcción de paz y pintarse de blanco, ya no lenguajes de odio ni de polarización, por eso hicimos este llamado de resistencia pacífica”.

Recordó que “Ruta por la Libertad” inició hace un año, pero la pandemia detuvo los recorridos por el país, sin embargo, ahora está retomando esas acciones con mayor fuerza para lograr la liberación pronta de su madre.

En la rueda de prensa, Mariana Moguel fue presentada como coordinadora nacional de la Agrupación Política Nacional (APN) Vamos Juntos, cuya solicitud de registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) está en trámite.