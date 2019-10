Caso Culiacán confronta a diputados del PAN y de Morena en el Congreso local

La exigencia panista de que el presidente Andrés Manuel López Obrador destituya a su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, por su estrategia “fallida” y las “mentiras” en torno al operativo realizado la semana pasada en Culiacán, generó una confrontación en el Congreso local, pues diputados de Morena arremetieron en contra del coordinador del PAN, Omar Milton López Avendaño, a quien acusaron de generar conflictos y, de paso, aseguraron que en Tlaxcala, “no hay gobernador, se busca gobernador”.

En la sesión ordinaria de este martes, el diferendo se dio luego de que el líder de la bancada del albiazul en la LXIII Legislatura local criticara y pusiera sobre la mesa los presuntos yerros y las implicaciones sociales que tuvo el fallido operativo realizado por elementos de seguridad en Culiacán, Sinaloa, el pasado jueves, que terminaron con la liberación del presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López.

Por ello, exigió la destitución del secretario de seguridad. “Señor presidente de la República: Acción Nacional reprueba la falta de pericia de su secretario de Seguridad, el doctor Alfonso Durazo Montaño, y le exige su renuncia inmediata, pues los mexicanos necesitamos que quien esté al frente cuente con la pericia, los conocimientos pero sobre todo, con la calidad moral para salir a informar con la verdad”, soltó desde tribuna.

Tras ello, la diputada de Morena, Mayra Vázquez Velázquez sostuvo que las imputaciones del panista solo buscan atraer reflectores y ganar, de manera irresponsable, espacios en los medios de comunicación, amén de fustigar su posición como diputado plurinominal.

“La seguridad está mal y no es nuevo, es el reflejo de las políticas erróneas que a lo largo de los últimos sexenios han generado… pero politizar las acciones de inseguridad no solo es irresponsable, sino que es una muestra clara de la falta de compromiso, y de acción social, y ante todo, la defensa de los intereses de personas ante la incansable búsqueda de reflectores. Quizá sea complicado entender el compromiso social porque las figuras plurinominales, que tanto daño le han hecho a la sociedad, hoy se convierten no solo en un parásito social, sino en la postura desmedida en búsqueda de promoción y la poca aportación a favor de nada y en contra de todo”, sostuvo.

A ella le siguieron los ex coordinadores de la bancada de Morena, Ana Bertha Mastranzo Corona y Víctor Manuel Báez López, quienes por fin se unieron, así como su correligionaria, Lourdes Montiel Cerón, para defender al presidente López Obrador, en torno de quien pidieron cerrar filas.

En respuesta, López Avendaño recordó que López Obrador “se pasó 18 años en campaña diciendo que tenía la solución y criticando y ahora no vemos los resultados” y de paso, se defendió de su condición de plurinominal, al asegurar que fueron otros diputados los que recortaron el presupuesto de seguridad en Tlaxcala para repartir millones de pesos en obras e infraestructura.

En tanto, el ex priista y ex presidente de la Junta de Coordinación, Víctor Manuel Báez aprovechó esta coyuntura para demandar mayor seguridad en Tlaxcala, así como impulsar su propuesta de reforma constitucional para desaparecer la Procuraduría General de Justicia del estado y crear la Fiscalía General como una entidad autónoma.

De paso, arremetió en contra del titular del Ejecutivo estatal, Marco Antonio Mena Rodríguez, al aseverar que Tlaxcala carece de gobernador, sobre todo, porque éste no ha autorizado la comparecencia de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, María Alejandra Marisela Nande Islas, a fin de que explique la forma de distribución de las participaciones federales y la exclusión de más de 2 mil millones de pesos del gasto federal en el presupuesto local de 2019.

“Necesitamos que se ponga orden en el estado, a lo mejor voy a ser crudo o difícil, pero desgraciadamente en este estado no tenemos gobernador, se busca gobernador, ojala alguien quisiera el puesto para que pudiera venir a dar la cara, porque no tiene ni siquiera la honrosa decisión de mandar a su secretaria de Finanzas porque no sabemos qué ocultan en el manejo del dinero”, dijo casi como colofón de la plenaria.

Antes, el coordinador de la bancada de Morena, José María Méndez Salgado denunció que Huamantla vive un “estado fallido” en materia de seguridad, pues el alcalde priista, Jorge Sánchez Jasso, incumple con sus funciones en la materia, de ahí que se hayan incrementado delitos de alto impacto, así como visos de ingobernabilidad, por lo que le demandó su renuncia al cargo.

“Parece que en Huamantla, dejó de ser un pueblo mágico para convertirse en un pueblo trágico, en donde sus autoridades han sido rebasadas o se han dejado rebasar en materia de seguridad. Es tiempo que eviten la negación sistemática de los hechos y escondan los hechos como una estrategia para evadir la responsabilidad. Huamantla y Tlaxcala requiere de autoridades comprometidas con la seguridad y con el cuidado de la gente, pues simplemente, sino pueden o no quieren atender esta flagelo puede ser tiempo para que ya renuncien. Esperemos que no se tarde más, ya es mucho el daño generado”, concluyó.